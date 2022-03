Por que dar uma caneca personalizada de presente?

Canecas personalizadas são ótimos presentes para qualquer tipo de pessoa, já que elas são úteis, sustentáveis e também decorativas. Comprar canecas legais pode sersua soluçãopara decidir um presente. Canecas personalizadas ainda são baratas, por isso não se preocupe com o gasto.

Você pode personalizar canecas de várias formas, com imagens, frases, fotos, ilustrações e muito mais. Vale a pena descobrir mais sobre o gosto da pessoa a ser presenteada nessa hora. Assim, você não errará na hora de encomendar sua personalização.

Canecas personalizadas também são ótimos mimos para dar aos clientes, no caso de empresas, e também para colaboradores, parceiros e fornecedores. Tudo isso só motiva mais os funcionários, cria um melhor relacionamento com parceiros e fornecedores, além de fidelizar os clientes.

Canecas personalizadas são úteis para tomar café, chá e também são sustentáveis, já que são objetos laváveis. Ou seja, canecas personalizadas são presentes bem versáteis, tanto na hora de presentear uma pessoa querida ou para uma empresa oferecer mimos com seu logotipo para clientes.

Entenda mais 4 motivos para presentear com uma caneca personalizada.

1. Praticidade no escritório

Hoje em dia o debate e as soluções para preservar o meio ambiente estão muito em alta, como a proibição de canudos e sacolas de plásticos, diminuição do uso de copos descartáveis, criação de tecnologia como carros elétricos e energia solar, além do incentivo para as pessoas adquirirem hábitos mais sustentáveis.

Por isso, presentar com canecas personalizadas é tão importante. Isso pode funcionar muito bem em uma empresa, para que os colaboradores parem de utilizar copos descartáveis ou na casa de um presentado, para que ele tenha uma caneca para tomar seu café, por exemplo.

Uma caneca personalizada, não importa quem seja a pessoa presenteada, traz consigo muitas possibilidades de uso e também é um presente sustentável. Pensar na preservação do meio ambiente é deve ser todo cidadão. Por isso, faça sua parte. Você pode pensar na possibilidade de comprar uma caneca personalizada para você também.

2. Mimos em eventos e ações promocionais

O preço de canecas personalizadas no atacado costuma ser bem em conta. Por isso, elas são ótimos brindes em festas pessoais e até eventos de empresas. Pode ser desde uma festa infantil ou até eventos empresariais.

Não ofereça brindes que não terão uso no futuro. Ofereça canecas personalizadas como mimos e lembrancinhas. O ideal para empresas é que as canecas personalizadas tenham a essência de sua marca, seja na escolha do material ou na personalização, como uma estampa com o logotipo da empresa.

As canecas personalizadas oferecidas em eventos corporativos são ótimas para fixar sua marca no cotidiano dos presenteados.

No caso de uma festa infantil, é possível abusar da criatividade. Pode ser a temática da festa ou uma foto da criança aniversariante. Você pode colocar uma ilustração e uma frase também. Vale de tudo e a internet está cheia de modelos para você escolher.

3. Eternizar momentos importantes

As canecas personalizadas oferecem infinitas oportunidades, como a possibilidade de estampar fotos, seja sozinho, com amigos, família ou até com o amor da vida do presenteado.

Por isso, canecas podem ser ótimos presentes para eternizar um momento importante, como uma viagem, uma data comemorativa ou mesmo uma foto de um momento inesquecível.

Ainda mais, canecas personalizadas são ótimos mimos para celebrar formaturas, seja do ensino médio, da faculdade ou até da pós-graduação. Você pode colocar uma foto do presenteado na formatura ou mesmo colocar um símbolo de sua graduação na caneca.

4. Surpreenda em datas comemorativas

Existem muitas datas comemorativas no ano que merecem ser celebradas, como aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e muitas outras. Ou seja, são datas ideais para você encomendar uma caneca personalizada de acordo com a data comemorativa.

Você pode realizar uma pesquisa na internet para encontrar a ilustração, foto, imagem ou até frase perfeita para estampar a caneca. Use sua imaginação e criatividade para personalizar as canecas de presente. Você também pode presentear de acordo com o gosto do presenteado, como preferências por filmes, séries, cultura pop e até música.

Conclusão

Canecas personalizadas são ideais para presentar em variados momentos, como em eventos corporativos, festas infantis, datas comemorativas, momentos importantes como uma formatura e ajudam na preservação do meio ambiente. Por isso, considere esse tipo de presente para variados tipos de presenteados.

Imagem de fancycrave1 por Pixabay