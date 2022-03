Vivo Play traz especial Mulheres no Cinema

Curadoria traz mais de 80 filmes temáticos para celebrar o Dia Internacional das Mulheres

De hoje até o dia 31, a Vivo vai disponibilizar no Vivo Play – plataforma de entretenimento da empresa – o especial ‘Mulheres no Cinema’. São mais de 80 filmes que destacam diretoras, atrizes e histórias com mulheres como protagonistas. Entre os destaques estão diretoras aclamadas como Jane Campion (indicada ao Oscar 2022), Sofia Coppola, Chloé Zhao, Kathryn Bigelow, Lynne Ramsay e Greta Gerwig; atrizes como Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Cate Blanchett, Viola Davis, Brie Larson, Julianne Moore, entre outras.

Vivo Play

Os títulos on demand custam a partir de R$ 6,90 e vão até R$ 14,90, para assistir do device que o cliente desejar. Alguns títulos são gratuitos para assinantes do pacote Vivo Play Completo ou assinantes Disney+, Paramount+, Prime Video e Starzplay.

Mais conteúdo sempre

O Vivo Play traz, além dos canais tradicionais disponibilizados para acesso na TV via decoder, mais de 20 mil títulos on demand, entre gratuitos e pagos, – como filmes recém-saídos do cinema, clássicos, shows, atrações infantis, entre outros – para os clientes assistirem de onde quiserem, do device que preferirem. A plataforma ainda oferece mais de 100 canais ao vivo para acesso pelo app, site e Smart TV. Com atualizações constantes, o Vivo Play busca sempre trazer especiais diversificados, com curadorias de títulos, entre séries e filmes, feitas para todos os públicos e gostos.

‘Mulheres no Cinema’