Conforto e estilo na infância: tendências de moda para crianças no outono-inverno 2022

Além do cuidado na modelagem e no acabamento, as marcas também estão se preocupando em criar roupas para todos os estilos dos pequenos

O tato é a janela para as descobertas do mundo das crianças. Um mundo novo e desafiador, desbravado puramente pelo tato – e, algumas vezes, pelo paladar. Por isso, é necessário vestir os pequenos de maneira adequada e, especialmente, confortável. Demonstrando carinho e cuidado com um tecido macio e com peças que deixam os braços e as pernas livres para brincar e proteger dos dias mais frios sem pinicar. Vestir uma criança vai além do cuidado estético, é preciso ter cuidado também com as limitações impostas pelas vestimentas.

No frio, escolher peças infantis mais adequadas para manter o estilo e o conforto é ainda mais difícil. Apesar de os termômetros ainda não estarem tão baixos por aqui, a temporada de outono-inverno, que inspira tendências ao redor do mundo, já chegou, e as crianças estão cada vez mais sintonizadas nesse universo, sinalizando até o que gostam e desgostam de usar.

Pensando nisso, separamos uma lista de tendências do outono-inverno 2022 para você, mamãe, papai, titio ou titia, poder ajudar na montagem de um guarda-roupa cheio de tendências e recheado de conforto!

Jaquetas e casacos

Os casacos e as jaquetas continuam sendo peças fundamentais para manter as crianças quentinhas e deixando o look bem estiloso. Os destaques dessa temporada são as peças com recortes contrastantes e de detalhes em cores chamativas, como corta-vento em laranja e verde neon, para ter uma intervenção de cor na paleta. Também é possível ter apenas um recorte de cor na peça, como uma faixa amarela ou azul. Esses detalhes dão um ar moderno à roupa. Para as crianças que gostam de um vestido, as mangas compridas e os croppeds – agora em tecidos mais quentes e com gola e mangas compridas – continuam em alta. Looks com mangas bufantes e volumosas não podem faltar!

Conforto

Malhas confortáveis, como molecotton e moletom, nunca saem de moda, e ainda estão presentes em diferentes modelos, trazendo muito estilo para os clássicos conjuntos infantis. As peças em microfibra também aparecem com tudo nas araras das lojas, alinhando conforto com uma pegada mais esportiva para as meninas, por exemplo. Um tênis infantil feminino também entra na composição para o máximo conforto!

Sobreposição

A sobreposição é uma forte tendência nesta estação. Além de trazer um ar mais elaborado para o visual, é uma ótima solução para crianças que ficam com calor durante as brincadeiras mais agitadas. Faça uma composição entre as cores e texturas que estão em alta!

Foto: istock