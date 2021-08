Sprint Race no Fórmula 1 GP de São Paulo

A Liberty Media escolheu, para a `sprint race’, três autódromos de tradição cujos GPs de Fórmula 1 costumam ser arduamente disputados e recebem um público vibrante. Interlagos será um deles, depois de Silverstone e Monza. As quase 40 corridas disputadas no circuito paulistano justificaram o prestígio concedido ao Formula 1 Heineken GP de São Paulo. A corrida marcada para os dias 5, 6 e 7 de novembro, terá um novo lote de ingressos colocado à venda no dia 27 de agosto.

Formula 1 Heineken GP de São Paulo

O governador João Dória e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram o evento na segunda-feira, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que contou também com a participação de Alan Adler, CEO do F1 GP de São Paulo.

A ‘sprint race’ ou ‘corrida de classificação’ foi uma mudança radical no formato tradicional dos finais de semana da F1. Na sexta-feira, por exemplo, o primeiro treino é livre, mas o segundo passa a ser um treino de classificação com o Q1, Q2 e Q3. O resultado desse treino estabelece a ordem de largada para a ‘sprint’, no sábado.

Sprint Race

Por sua vez, a ‘sprint race’ é uma corrida curta, de cerca de 100 quilômetros ou 30 minutos, sem a necessidade de pit stop. Em Interlagos serão 24 voltas. Cada equipe é livre para escolher os pneus. Na primeira experiência, durante o GP da Inglaterra, em Silverstone, Max Verstappen largou em 2º mas venceu a prova, com Lewis Hamilton em 2º. No GP, Lewis Hamilton terminou em 1º.

A ‘sprint’ bonifica os três primeiros pilotos com, respectivamente, três, dois e um ponto. Dessa forma, um piloto se vencer a corrida, a ‘sprint’ e ainda cravar a volta mais rápida no GP poderá somar 29 pontos. O resultado completo da ‘sprint’, estabelece o grid de largada para o Grande Prêmio. O vencedor, portanto, é o pole position no domingo.

A realização de um GP com ‘sprint’ valoriza todo o final de semana da prova e com a liberdade da escolha de pneus torna a competição mais imprevisível.

Novo lote de ingressos e mais um setor à venda

Um novo lote de ingressos estará disponível a partir de 27 de agosto ao meio-dia. O pré-cadastro para preferência de compra já pode ser feito através do site oficial: f1saopaulo.com.br/fila-de-espera. Além de uma nova área, a arquibancada ‘D’, no ‘S’ do Senna, os demais setores também poderão receber mais público. As autoridades sanitárias acompanham a vacinação e queda da Covid-19 para estabelecer os protocolos necessários. Este ano os ingressos para o Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo são comercializados pela Eventim, tiqueteira oficial do evento, no site eventim.com.br/f1saopaulo.