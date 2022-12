Oscar São José Basketball é derrotado pelo Flamengo

Cariocas ficam na frente do placar do começo ao fim e vencem por dez pontos

Nesta terça-feira, 06, o Oscar São José Basketball foi superado pelo Flamengo Basquete por 74 a 84, no Ginásio Linneu de Moura. Com o resultado, a equipe joseense possui dezesseis pontos em onze jogos do NBB.

O jogo

A equipe do Oscar São José Basketball entrou em quadra com Diego Figueredo, Eddy Carvalho, Nehemias Morillo, Douglas Nunes e Renato Carbonari.

O jogo começou truncado com o primeiro ponto saindo somente após três minutos de partida com uma bandeja de Rafael Hettsheimeir. O Flamengo foi crescendo o ritmo, tanto que abriu 2 a 13, o que fez o treinador Sebastián Figueredo parar o jogo. No fim do quarto, os joseenses, empurrados pela torcida, diminuíram a diferença em 17 a 20 com uma cesta de três de Pecos.

Flamengo

O Flamengo iniciou melhor o segundo quarto, abrindo 17 a 26.O Oscar São José Basketball se recuperou na partida, foi quando o pivô da equipe carioca, Rafael Mineiro, foi expulso da partida. Diego Figueredo converteu os lances livres da falta técnica, diminuindo a diferença em 29 a 33. No final do período, os flamenguistas emplacaram uma boa sequência indo para o intervalo vencendo por 31 a 46.

Oscar São José Basketball

Na volta para o terceiro quarto, o Oscar São José Basketball conseguiu diminuir a diferença em 42 a 48, fazendo o treinador do Flamengo, Gustavinho, parar o jogo. A conversa teve efeito tanto que os cariocas abriram nove pontos de diferença em 47 a 56. Em um lance de três pontos de Douglas Nunes, os joseenses diminuíram a desvantagem em quatro pontos em 57 a 61, mas no último lance do quarto, o Flamengo aumentou a distância no placar em 57 a 63.

No último quarto, o Flamengo fez os treze primeiros pontos do período abrindo 57 a 76. Os joseenses conseguiram uma reação, diminuindo a diferença, mas no fim, os cariocas fecharam a partida em 74 a 84.

O ala/pivô Douglas Nunes foi destaque joseense anotando um duplo-duplo 14 pontos e 10 rebotes. O Oscar São José Basketball agora encara o Pinheiros, fora de casa, no Ginásio Henrique Villaboim, neste sábado, 10, às 11h.

A Equipe do Oscar São José Basketball conta com o patrocínio da Oscar Calçados, Vinac Consórcios, Shopping Jardim Oriente, DM e Construtora Patriani. Apoio da Emercor, Tomovale, RT Sports, Academia Vale Fight Club e Padaria Kennedy. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Oscar São José Basketball é derrotado pelo Flamengo

Elenco Oscar São José Basketball:

Armadores: Arthur Pecos e Diego Figueredo.

Alas/Armadores: Nehemias Morillo e Pedro Infante.

Alas: Dimitri Sousa, Eddy Carvalho, Vitor Silvério e Caio Rocha.

Ala/Pivôs: Douglas Nunes, Fidelis e William Green III.

Pivô: Renato Carbonari, Sérgio Conceição e Afonso Campos.

Comissão Técnica:

Luis Inácio – Diretor

André Stefanelli (Dedé) – Supervisor Técnico

Francisco Carlos Flora de Toledo – Supervisor Administrativo

Sebastián Figueredo – Técnico

Cristiano Ahmed – Assistente Técnico

Carlos Lima – Assistente Técnico

Matheus Guirro- Estatístico

Paulo Nery- Preparador Físico

Dr. Marco Antônio Toledo- Médico

Carlos Prado- Fisioterapeuta

Leonardo Fonseca- Atendente

Geraldo Sampaio- Mordomo

Patrocínio: Oscar Calçados | Vinac Consórcios | Shopping Jardim Oriente | DM | Construtora Patriani | Milclean | Árbore Engenharia |

Parceria: Emercor | Tomovale | RT Sports | Academia Vale Fight Club | Padaria Kennedy | Loja Com-Sciência |

Gestão: São José Desportivo

Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Campos