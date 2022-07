CAOA CHERY já Faturou mais de R$430 milhões em Pré-vendas com Novo Portfólio Eletrificado

Foram reservadas mil unidades do Tiggo 8 Plug-in Hybrid, 500 iCar, além de 500 pedidos dos demais veículos

Com uma estratégia ousada de lançar uma gama completa de modelos eletrificados, a CAOA CHERY,em menos de um mês,já está colhendo os frutos desse lançamento. A montadora faturou mais de R$430 milhões em vendas com sua nova linha de produtos, que somam 2.000 carros encomendados.

CAOA CHERY

Com preços especiais de lançamento, os novos produtos já conquistaram o consumidor brasileiro. O modelo com mais reservas é o Tiggo 8 Plug-in Hybrid, que recebeu 1.000 solicitações de pré-venda. O subcompacto elétrico iCar somou 500 solicitações, enquanto os demais modelos, o sedan Arrizo 6 PRO e SUVs Tiggo 5x PRO Hybrid e o Tiggo 7 PRO Hybrid, totalizaram mais 500 reservas.

Os novos modelos são parte da estratégia pioneira da CAOA CHERY de eletrificação, que tem o compromisso de ser uma marca em constante evolução, sempre atenta às demandas globais em relação à mobilidade sustentável.

Mauro Correia, Presidente da CAOA

“A pré-venda de 2.000 unidades em tão pouco tempo, demonstra, não só a qualidade dos novos produtos, como também, a credibilidade da marca no mercado. Reconhecendo a busca da CAOA CHERY em apresentar modelos cada vez mais modernos e adaptados ao modo de dirigir do brasileiro, sem deixar de lado a preocupação ambiental”, afirma Mauro Correia, Presidente da CAOA.

Referência mundial por seus processos produtivos flexíveis, a planta da CAOA Montadora em Anápolis (GO) foi escolhida para a fabricação dos híbridos, que receberam adaptações exclusivas ao modo de dirigir do consumidor nacional.

Sobre os novos modelos

O primeiro produto da nova era tecnológica da CAOA CHERY que chegou às concessionárias foi o subcompacto iCar, que mostra todo o potencial de inovação da marca que aposta em um modelo urbano, de design diferenciado e genuinamente elétrico para revolucionar o segmento de entrada dos carros EVs comercializados no Brasil.

No mês de julho, chegam às concessionárias os primeiros carros nacionais com tecnologia híbrida 48V. Fabricados na planta de Anápolis (GO), o Tiggo 5x PRO Hybrid e o Tiggo 7 PRO Hybrid reúnem todo o pacote tecnológico, de conforto e segurança, referência no segmento de SUVs, com a motorização híbrida flex. Com a mesma tecnologia híbrida 48V, o sedan Arrizo 6 PRO Hybrid, desembarca no Brasil a partir de agosto.

Tiggo 8 Plug-in Hybrid

Apresentando uma nova experiência de condução, que reúne performance, economia de combustível e sustentabilidade, o Tiggo 8 Plug-in Hybrid também chega às concessionárias no próximo mês. Considerado o maior salto tecnológico dentro do portfólio da CAOA CHERY, o híbrido plug-in passa a ser o único modelo com uma transmissão híbrida dedicada (DHT) e dois motores elétricos sendo vendido no Brasil.

Modelos eletrificados