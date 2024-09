Look Loterias: entenda as regras dessa loteria alternativa de Goiás

A Look Loterias é uma modalidade de loteria alternativa do estado de Goiás de grande sucesso entre os apostadores, entenda como funciona o sorteio da Look de Goiás.

A Look Loterias é a opção mais popular do jogo do bicho de Goiás, a loteria possui sorteios em diversos horários do dia, sete dias por semana.

Cada sorteio da Look Loterias segue a mesma temática, funciona da seguinte forma: são cinco prêmios numerados do primeiro ao quinto prêmio, cada prêmio corresponde a um milhar (que vai de 0000 até 9999). Estatisticamente a chance de acertar o milhar, por faixa de prêmio, é de uma em 10 mil, caso concorra com os cinco prêmios de cada apuração a chance passa a ser de 5 em 10 mil (ou uma chance em 2 mil).

Por se tratar de uma loteria do jogo do bicho cada prêmio da Look Loterias integra um grupo do bicho dentre os 25 animais que compõem a tabela do jogo do bicho.

Os 25 bichos do Jogo do Bicho são Avestruz, Águia, Burro, Borboleta, Cachorro, Cabra, Carneiro, Camelo, Cobra, Coelho, Cavalo, Elefante, Galo, Gato, Jacaré, Leão, Macaco, Porco, Pavão, Peru, Touro, Tigre, Urso, Veado e por último a Vaca.

A Look de Goiás possui diversas faixas de premiação, a principal é o milhar do primeiro prêmio, onde o apostador escolhe um milhar e torce para esse sair no primeiro prêmio. A segunda opção de aposta é jogar do primeiro ao quinto prêmio, nesse caso é pago premiação se o milhar apostado é sorteado em qualquer um dos cinco prêmios.

Outras faixas de premiação são o acerto da centena ou dezena, nessa opção é pago premiação ao apostador cuja centena (três últimos dígitos do milhar) ou dezena (dois últimos dígitos do milhar) coincide com a centena, ou dezena, sorteada. Essa opção permite tanto apostas para concorrer somente ao primeiro prêmio como também do primeiro ao quinto prêmio.

Outra opção é apostar no bicho que corresponde ao milhar sorteado, basta escolher um dos 25 animais que integram a tabela do jogo do bicho e torcer para que o animal escolhido corresponda ao milhar sorteado, essa faixa também permite apostas somente no primeiro prêmio ou do primeiro ao quinto.

O resultado da Look Loterias é amplamente divulgado em sites que possuem o objetivo de informar os resultados do jogo do bicho e demais loterias estaduais, assim como os sorteios da Caixa Loterias.

Os resultados da Look de Goiás são divulgados de segunda a domingo nos seguintes horários, 7h20, 9h20, 11h20, 14h20, 16h20, 18h20, 21h20 e por último às 23h20. Ao fazer seu jogo cabe ao apostador decidir em qual horário que concorrer ao sorteio.

Como as demais loterias do jogo do bicho o próprio apostador decide qual valor quer pagar pela aposta, e o valor da premiação paga (em caso de acerto) é proporcional ao valor apostado, assim como a faixa de premiação. O valor da cotação é informado nas bancas de apostas da Look Loterias.

Mesmo sem regulamentação oficial as apostas do jogo do bicho vêm crescendo entre os apostadores brasileiros. Conforme publicado no site G1, tramita um projeto de lei, que inclusive já foi aprovada na câmara federal, a regulamentação e legalização de jogos de azar como cassinos e jogo do bicho por empresas privadas no Brasil.

Essa regulamentação segue o mesmo princípio da legalização das apostas esportivas conhecidas como Bet, nessa modalidade o apostador tenta adivinhar um resultado (ou outros eventos) de uma partida esportiva, com foco no futebol, que é a grande paixão do brasileiro.

O próprio presidente Lula se mostrou favorável a legalização do jogo do bicho, já que isso aumentaria em muito o mercado de apostas no país e consequentemente o Governo Federal passaria a arrecadar valores vultuosos com os impostos gerados.

