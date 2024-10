Disk Me Disse de São José dos Campos é Top 3 do Brasil do Heineken Master

O Disk Me Disse, tradicional ponto de encontro de São José dos Campos, foi eleita a terceira melhor casa de chope do Brasil segundo o Heineken Masters, programa do Grupo Heineken que treina e avalia bares e restaurantes para garantir a melhor experiência em chope do país.

O resultado foi anunciado na noite de 3 de outubro, em um evento fechado com os finalistas para encerrar a campanha. Essa primeira edição teve a participação de 80 bares em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás

Disk Me Disse



Situado numa das esquinas mais charmosas da cidade, de frente para um dos cartões postais históricos do município, o bar passou por uma reforma que o deixou ainda mais saboroso.

A casa está completamente reformada, mas continua guardando aquela varanda gostosa que dá vista para o Parque Vicentina Aranha. A ideia foi garantir mais conforto para os clientes, mas também para otimizar o trabalho da equipe do bar. A obra tem a assinatura da arquiteta Larissa Abreu.

Um dos destaques do projeto que pode ser apreciado logo na entrada da casa é o quadro pintado pelo artista Camilo Rodrigues, que retrata o Vicentina Aranha de 1924, quando foi inaugurado o importante sanatório da cidade.

Top 3 do Brasil do Heineken Master



Venha nos visitar: @diskmedissebar