Jurerê Open anuncia plano de expansão em evento para empresários e imprensa

Solenidade de apresentação do projeto Jurerê Open by Puro acontecerá no dia 22/10, no Jurerê Open by Puro em Jurerê in_

Um dos principais projetos de expansão comercial e oportunidades de negócios em Florianópolis, o Jurerê Open by Puro, em Jurerê in_, será apresentado pela primeira vez ao público no próximo dia 22. O evento exclusivo, voltado para um seleto grupo de empresários de todo o país e imprensa, ocorrerá no Noma Sushi, um dos exemplos de sucesso do empreendimento.

Jurerê Open by Puro

Os convidados terão a chance de conhecer, em primeira mão, as novidades deste projeto, que promete ser um marco no norte da Ilha e se tornar referência no setor de gastronomia na capital. A iniciativa envolve a expansão do Open, com a abertura de diversas operações gastronômicas de peso na área térrea do Puro, empreendimento que também contará com unidades residenciais nos demais andares. A obra já está em plena construção na Plataforma 1 do Jurerê Open (ao lado do hotel IL Campanario), com inauguração prevista para dezembro de 2025.

O evento será uma oportunidade única para investidores garantirem a presença de seus negócios e marcas no novo local, já que serão lançados os 12 espaços disponíveis para locação (entre lojas e quiosques). O diretor de negócios renováveis da Habitasul, George Fortunato, explica que “no momento em que Jurerê in_ se prepara para um novo salto no seu desenvolvimento, com a chegada de novos empreendimentos e grandes projetos, como o Puro, o Open também entra neste ritmo de expansão. Tudo alinhado a um mesmo conceito, de operações de alto padrão, visando proporcionar bem-estar e qualidade de vida”.

O encontro do dia 22 trará também para os participantes conteúdo sobre tendências em gastronomia e negócios, com a palestra “Ostra feliz não faz pérola”, ministrada pelo renomado chef Rubens Catarina. Com uma sólida carreira internacional, ele já trabalhou ao lado de ícones da gastronomia, como Michel Guerard e Juan Mari Arzak, além de ter sido braço direito de Alex Atala.

Jurerê OPEN

O Puro marca a primeira etapa da expansão do Jurerê OPEN, que contará futuramente com outras fases de ampliação, e também prevê o retrofit das plataformas 2 e 3, que deverá ser finalizado em 2026. O objetivo é reforçar o conceito de centralidade do Jurerê Open, que se encontra no coração do balneário, sendo também um ponto de encontro de moradores e turistas. Atualmente, a área bruta locável (ABL) do empreendimento é de 4 mil metros quadrados e, ao final do projeto total de expansão, espera-se alcançar quase 11 mil metros quadrados.