São José é a 5ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida

São José dos Campos é a 5ª melhor cidade do Brasil para se viver e trabalhar. É o que aponta levantamento publicado pela Revista Exame desta semana com base em dados compilados pela consultoria Macroplan.

São José dos Campos é a 5ª melhor cidade do Brasil

O estudo comparou os 100 maiores municípios brasileiros com base no IDGM (Índice de Desafios da Gestão Municipal), que reúne 15 indicadores em quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: Educação, Saúde, Segurança e Saneamento e Sustentabilidade.

As fontes utilizadas pela consultoria são oficiais, como Datasus, Ministério da Educação e Ministério das Cidades e os dados se referem ao ano base de 2019.

São José dos Campos

Na última década, São José ganhou 13 posições no índice de Saneamento Sustentabilidade e 3 posições em Educação.

Nessa área, a cidade está entre as 3 melhores do Brasil com base em excelentes índices que medem o desenvolvimento da educação básica na rede municipal, crianças matriculadas na pré-escola e o atendimento das crianças de 0 a 3 anos em creches.

De acordo com a reportagem da Exame, apesar da pandemia, cidades que investiram em sustentabilidade e educação conseguiram avançar no ranking que mede os desafios da gestão municipal.

IDGM (Índice de Desafios da Gestão Municipal)

Acesse o estudo completo através do site do IDGM.

Estudo comparou os 100 maiores municípios brasileiros com base no IDGM – Foto: Claudio Vieira/PMSJC