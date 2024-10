5 aparelhos espiões que você deve ter na sua gaveta

Desconfiado(a) do comportamento do seu filho ou cônjuge? Alguns aparelhos podem ser grandes aliados na hora de gravar provas e evidências suspeitas envolvendo babás, esposas, maridos, funcionários ou até monitorar o tratamento de idosos por cuidadores.

Em algum momento, todos podemos precisar de um aparelho de espionagem para documentar informações importantes. Mas, muitas vezes, surge a dúvida: quais são os melhores dispositivos para filmar, gravar áudio ou fotografar uma cena? Neste conteúdo, explicarei as principais ferramentas usadas em investigações particulares.

Se a sua dúvida for sobre infidelidade conjugal, sugiro procurar o auxílio de um investigador particular. Ele poderá oferecer as melhores técnicas investigativas e recomendar os aparelhos adequados para a coleta de provas, esclarecendo suas dúvidas e transformando-as em soluções.

1. Gravador de voz

Pode parecer surpreendente, mas não estou falando de gravadores tradicionais, como os da Sony ou Panasonic, usados por jornalistas. Refiro-me a gravadores espiões, aparelhos que detetives utilizam em suas investigações particulares.

O gravador de voz espião costuma ser camuflado no formato de uma caneta social, sendo extremamente discreto. Ele pode gravar por até 12 horas contínuas, com qualidade de áudio de 96 kbps e um sistema anti-ruído.

2. Mini Rastreador GPS

O mini rastreador GPS é um dos dispositivos mais utilizados por escritórios de investigação particular. Sua principal função é monitorar o trajeto de um veículo em tempo real, através do histórico de rota registrado pela plataforma de rastreamento.

Esses dispositivos possuem uma bateria de lítio com autonomia de até 15 dias em modo standby, ou de 10 a 12 dias em uso contínuo. Além disso, contam com um ímã para serem fixados na parte metálica do veículo e uma função de escuta ambiental, que permite ouvir tudo o que acontece ao redor, por meio de uma ligação discreta, desde que o aparelho esteja no interior do veículo.

3. Mini Câmera Espiã

“Vale mais a pena contratar um detetive barato ou comprar uma mini câmera?”

A mini câmera espiã pode ser adquirida em diversas lojas especializadas em espionagem.

A mini câmera espiã pode ser adquirida em diversas lojas especializadas em espionagem. Caso você prefira contratar um detetive em São Paulo – SP, poderá entrar em contato através do link fornecido e solicitar mais informações sobre os serviços disponíveis.

4. Chaveiro Espião

Um chaveiro junto às suas chaves é a combinação perfeita para quem busca sigilo e discrição. Com 8 GB de memória, o dispositivo pode gravar áudio com clareza e nitidez em um raio de até 10 metros. Imagine pendurá-lo em um porta-chaves e, de forma discreta, gravar reuniões, palestras, aulas ou até videoconferências.

O chaveiro também pode ser utilizado dentro de uma mochila, garantindo a discrição total sem a necessidade de expor o dispositivo. Os arquivos podem ser acessados conectando o chaveiro a um computador via USB ou diretamente a um celular com um cabo OTG, permitindo a visualização das gravações sempre que necessário.

5. Pen Drive com Câmera e Gravação de Voz

Além de armazenar documentos, o pen drive espião pode funcionar como uma mini câmera escondida. Ele grava vídeos em resolução de 720 pixels por até 180 minutos contínuos.

Detetives particulares, como o detetive Sílvio, utilizam esse dispositivo para gravar e substanciar informações para seus clientes. Ele relata que grande parte das suas infiltrações é feita com mini dispositivos, garantindo total discrição nas investigações.

Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay