Como facilitar a gestão financeira de aposentados e pensionistas?

Definir um orçamento mensal para seus gastos e contar com a ajuda de aplicativos pode ajudar a cuidar do seu dinheiro

Você é aposentado ou pensionista e tem dificuldade de organizar suas finanças? Pois saiba que essa realidade é mais comum do que se imagina. Como poucas pessoas no Brasil têm acesso à educação financeira, fica fácil perder o controle das finanças.

No entanto, para quem recebe benefício do INSS, se organizar pode ficar mais fácil, já que a receita mensal é a mesma todo mês. Além disso, esse público pode acessar o cartão benefício INSS, que oferece zero anuidade e descontos em farmácias, entre outros benefícios, o que ajuda a manter o orçamento mensal mais equilibrado.

Saber fazer uma boa gestão financeira faz toda a diferença. Por isso, no artigo a seguir, você confere dicas de como organizar as finanças.

Use o cartão de crédito consignado como aliado

O cartão de crédito consignado pode ser um grande aliado para aposentados e pensionistas. Com aprovação mais fácil e juros menores que os cartões tradicionais, ele oferece vantagens reais.

Como o pagamento mínimo é descontado diretamente do benefício do INSS, o risco de inadimplência diminui, e isso se reflete em taxas mais baixas. Assim, você ganha mais controle sobre seus gastos e não precisa se preocupar com atrasos.

Usando o cartão consignado com responsabilidade, é possível aproveitar um limite de crédito acessível para compras essenciais ou emergências, sem prejudicar suas finanças.

Mas cuidado: utilizar o crédito consignado sem planejamento pode comprometer sua renda. Portanto, reserve-o para necessidades reais e situações planejadas.

Crie um orçamento mensal e siga à risca

Para aposentados e pensionistas com renda fixa, a organização financeira é ainda mais importante. Um planejamento bem detalhado das despesas ajuda a ver exatamente onde o dinheiro é gasto e identificar onde dá para economizar um pouco.

Comece listando todas as despesas fixas: moradia, alimentação, saúde e transporte; depois, inclua os gastos variáveis, como lazer e compras ocasionais. Defina limites para cada categoria e siga o orçamento à risca

Em seguida, revise os valores todo mês e ajuste, se necessário. Assim, você evita surpresas e garante que a renda cobre tudo.

Utilize aplicativos de gestão financeira

A tecnologia pode ser uma grande aliada na hora de controlar as finanças. Os aplicativos ajudam a registrar despesas, acompanhar gastos e visualizar relatórios que facilitam entender sua situação financeira.

Esses apps são fáceis de usar e oferecem recursos como alertas de contas a vencer e metas de economia, o que ajuda a manter a disciplina no planejamento financeiro.

Mesmo quem não é tão familiarizado com tecnologia consegue aproveitar essas ferramentas, feitas para serem acessíveis a todos.

Monte um fundo de emergência

Imprevistos podem acontecer, e, para quem tem renda limitada, isso pode ser um problema sério. Por isso, é importante ter um fundo de emergência. Esse fundo deve cobrir de três a seis meses de despesas básicas, como aluguel, comida e saúde.

Comece reservando pequenas quantias todo mês para formar esse fundo. O ideal é mantê-lo em uma aplicação de fácil acesso, como poupança ou investimento com liquidez diária.

Assim, se precisar, o dinheiro estará disponível sem complicações, evitando a necessidade de empréstimos.

Busque orientação financeira especializada

Às vezes, procurar ajuda de quem entende do assunto faz toda a diferença. Nesse caso, um consultor financeiro pode orientar sobre a melhor forma de usar o dinheiro, desde investimentos adequados até a otimização do orçamento.

Além disso, pode tirar dúvidas sobre assuntos mais complexos, como impostos e regras específicas para aposentados. Ou seja, essa ajuda pode garantir uma gestão mais segura do seu dinheiro.

Aproveite descontos e benefícios

Muitos lugares podem oferecer benefícios e descontos especiais para quem já é aposentado ou para os pensionistas.

Por isso, é preciso aproveitar essas vantagens, que podem trazer uma economia significativa. Assim, fique atento às promoções em farmácias, cinemas, transporte público e até em impostos, como descontos no IPTU.

Além disso, participar de clubes de benefícios e programas de fidelidade pode ampliar ainda mais suas economias.

Imagem de shurkin_son no Freepik