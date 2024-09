Como executar várias contas no Discord

O Discord é um aplicativo de comunicação por mensagens e chamadas de voz, além de contar com diversos outros recursos integrados. Como seria de se esperar, ele está disponível tanto em uma versão “client” para PC, quanto através de um aplicativo para dispositivos móveis. É possível acessá-lo através de uma conta criada por um navegador web também, ocasião em que navegadores seguros e anti-detecção, como o próprio Octo Browser, podem ser muito úteis.

Executando várias contas no Discord

Como já mencionado, o Discord pode ser acessado através de uma conta pessoal. Além disso, o software também oferece a opção de vincular contas de serviços terceiros em sua plataforma, como de jogos eletrônicos e RPG. No entanto, o próprio Discord pode ser acessado por diversos perfis. Isso é extremamente útil para usuários que necessitem de mais de uma conta, talvez uma pessoal e outra profissional, ou alguma representando uma marca em específico.

Para fazer essa execução de várias contas dentro do Discord, é bastante simples. O próprio programa conta com um recurso chamado “Alternador de Contas”, que permite adicionar até cinco perfis diferentes em um mesmo dispositivo, tornando a troca de contas muito mais rápida e prática.

O processo prático

Dentro do Discord, é possível clicar em sua imagem de avatar, no canto inferior esquerdo do aplicativo. Logo em seguida, basta selecionar “Mudar de Conta”. Uma nova janela pop-up irá abrir com as contas disponíveis. Além disso, há uma opção na parte inferior “Adicionar Conta”, o que permite adicionar mais contas.

O Alternador de Contas não informa aos outros usuários quais são as contas que estão sendo alternadas. Ainda assim, o aplicativo dá algumas preferências quanto a isso, caso seja necessário. Para isso, alguns ajustes podem ser alterados em configurações de conta, como por exemplo, quais itens você deseja que estejam disponíveis em seu perfil.

Imagem de Zhanargul Kulmagambetova por Pixabay