Evento Rock na Roça arrecada doações para Campanha “Natal no Sertão 2024”

No próximo dia 26 de outubro, das 16 às 20 horas, acontece em São José dos Campos, no bairro do Turvo, Zona Norte, o evento Rock na Roça, organizado pela Associação Mundo Pleno, em prol da campanha “Natal no Sertão 2024”, que acontece desde 2017. O objetivo é atingir mil sacolinhas de Natal neste ano, que serão enviadas a crianças de cidades da Bahia e do Piauí. Aceita-se doações de fubá e panetones para compor as sacolinhas de Natal.

Rock na Roça

O ingresso antecipado para o evento, que tem vagas limitadas, custa apenas R$ 59,90 por pessoa. Os convidados vão curtir ao vivo o rock dos anos 70, 80 e 90 e petiscos de boteco, em um lugar repleto de natureza.

As bebidas serão vendidas separadamente.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp 11 98852-1346.

SOBRE O MUNDO PLENO

O Mundo Pleno foi fundado com a visão de um mundo melhor, através da preservação e desenvolvimento humano, preservação dos recursos naturais e caridade. Todos os nossos associados, possuem objetivos e metas de vida em comum, visando um MUNDO PLENO a todos.

A história começou em 2018, quando um grupo de amigos, unidos pelo desejo de um futuro pleno a TODOS, iniciou os primeiros esboços de um projeto que integraria seres humanos e animais ao desenvolvimento consciente e sustentável do planeta. Nasceu então o MUNDO PLENO.

Estruturados em uma área rural de aproximadamente 422.000m2, na cidade de São José dos Campos/SP. A Associação Mundo Pleno tem a honra de ser a responsável por gerir a manutenção e a preservação dessa exuberante natureza, onde a Fauna, Flora e os Recursos Naturais são abundantes e variados.

“Natal no Sertão 2024”

Um desses sistemas, que acolhe a todos que desejam viver permanente ou ter sua moradia de relaxamento e conexão em um “Santuário de Preservação Ecológica e Desenvolvimento Humano”, é a nossa Ecovila, que oferece uma vida integrada à natureza e a partir de um sistema de sustentabilidade coletivo.

Mundo Pleno

Para saber mais, acesse: https://www.mundopleno.com.br/ ou visite nosso Instagram: @mundopleno_eco

🗓️ Data: 26 de Outubro⏰ Horário: Das 16h às 20h

📍 Local: Fazenda Mundo Pleno

Estrada Municipal do Turvo, 880 – Bairro do Turvo – São José dos Campos/SP