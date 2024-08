Brasil Game Show anuncia a participação da Gryphline com ativações de Arknights: Endfield e Popucom

Por meio de sua publisher, Hypergryph vai levar aos fãs da maior feira de Games da América Latina uma série de atividades especiais relacionadas aos dois jogos ainda não lançados

A Brasil Game Show (BGS) acaba de anunciar que a Gryphline, publisher do grupo Hypergryph, será uma das empresas presentes na edição deste ano do evento, que ocorre de 9 a 13 de outubro, em São Paulo. A marca vai levar à feira ativações ligadas aos jogos “Arknights: Endfield”, aguardado título de RPG 3D com combates em tempo real, e “Popucom”, um puzzle multiplayer cooperativo ainda não lançado.

Essa será a primeira vez que a famosa desenvolvedora de games chinesa Hypergryph, por meio da sua marca publisher global Gryphline, participa da maior feira de games da América Latina e segunda maior do mundo em público. Fundada em 2017, a companhia é bastante conhecida globalmente por jogos mobile de sucesso, como “Arknights”. Na BGS, os fãs poderão participar de ativações, sessões de gameplay e aproveitar outras novidades, que serão reveladas perto da data do evento.

No game futurista “Arknights: Endfield”, a empresa dá sequência ao universo de “Arknights” em um spin-off com enredo, linha do tempo e personagens próprios. O título está sendo criado a partir dos mais altos padrões de estética e com jogabilidade bastante criativa. Já com “Popucom” a publisher quer proporcionar ao jogador uma aventura ambientada em um mundo misterioso, que pode ser explorado em sessões solo ou com amigos.

Para o fundador e CEO da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, a presença da marca na edição que celebra os 15 anos da feira é muito especial e demonstra a importância cada vez maior do evento, inclusive para empresas da Ásia. “Sempre buscamos oferecer experiências únicas aos fãs de variados universos do mundo gamer, aproximando as marcas de todo o mundo do nosso público”, diz ele. “Os títulos desenvolvidos pela Hypergryph são amados por usuários de todo o mundo e são referências em gameplay mobile.”

Mais informações sobre a BGS podem ser encontradas nas redes sociais e no site oficial da feira.

BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores dos ingressos Individual Premium, Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

Ingressos – 5º Lote (35% de desconto em relação ao lote final):

Individual – 10 ou 11 de outubro (meia-entrada): R$ 129 oingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (10 ou 11/10).

Premium Dia Único – 10 ou 11 de outubro (meia-entrada): R$ 258 oingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (10 ou 11/10). Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva.

Individual – 12 ou 13 de outubro (meia-entrada): R$ 189 o ingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (12 ou 13/10).

Premium Dia Único – 12 ou 13 de outubro (meia-entrada): R$ 378 o ingresso individual válido para 1 (um) dia escolhido (12 ou 13/10). Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva.

Passaporte 10, 11, 12 e 13 de outubro (meia-entrada): R$ 507 – passaporte individual válido para os dias 10, 11, 12 e 13/10. Visite 4 dias pelo preço de 3.

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 895 – Passaporte Premium individual válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa. Ganhe uma camisa oficial da #BGS24 (retirada no evento). Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva.

Passaporte Business (meia-entrada): R$ 895 – Passaporte Business individual válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa. Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva. Dá acesso a área business e ao matchmaking Game Connection.

Camarote Dia Único – 10 ou 11 de outubro: R$ 509 Ingresso camarote válido para 1 (um) dia escolhido (10 ou 11/10). Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva. Dá acesso ao camarote da arena principal com snacks, energéticos e lounge exclusivo.

Camarote Dia Único – 12 ou 13 de outubro: R$ 639 Ingresso camarote válido para 1 (um) dia escolhido (12 ou 13/10). Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva. Dá acesso ao camarote da arena principal com snacks, energéticos e lounge exclusivo.

Passaporte Camarote: R$ 2.479 – Passaporte camarote individual válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa. Dá acesso 1h antecipado e entrada exclusiva. Dá acesso ao camarote da arena principal com snacks, energéticos e lounge exclusivo.

BGS

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, o evento já recebeu mais de 2,8 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 13 edições.

Arknights: Endfield

Arknights: Endfield é um RPG 3D em tempo real e spin-off de Arknights, com lançamento mundial previsto para PlayStation 5, PC e Android/iOS. Endfield herda a visão de mundo de Arknights, mas com seu próprio cenário, enredo e personagens. Para mais informações, visite o site oficial e siga-nos no Twitter, YouTube e Instagram.

POPUCOM

POPUCOM é um jogo de plataforma puzzle cooperativo multiplayer, com lançamento mundial previsto para PC e PlayStation 5/4. O jogo suporta cooperação local e online para até 4 jogadores. Jogue com Amigos, Independentemente da Distância. Uma aventura fantástica em um mundo misterioso é muito mais divertida com amigos. Para mais informações, visite o site oficial e siga-nos no Twitter, YouTube e Instagram.