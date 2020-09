Sony aposta em Inteligência Artificial para criar o headphone mais inteligente do mercado

Tecnologia permite que o dispositivo reconheça os locais frequentados pelo usuário e ativa automaticamente as configurações de acordo com o ambiente.

Já imaginou ter um headphone que detecta automaticamente a localização e ativa configurações de áudio sem que o usuário precise apertar nenhum botão? Essa mágica já existe. A Sony apresentou recentemente ao mercado brasileiro o seu novo fone WH-1000XM4, que conta com Inteligência Artificial para aprimorar a experiência do usuário e proporcionar um dia a dia com leveza e concentração.

O dispositivo reconhece a sua voz

Com o Speak-to-Chat, tecnologia que reconhece a voz do usuário – mesmo em locais de muito barulho – o WH-1000XM4 pausa a música durante uma conversa e retoma de onde parou, assim que o diálogo é finalizado. Além de útil para pequenas conversas em restaurantes, cafés ou até mesmo para dar uma informação, essa função também pode ser muito vantajosa no ambiente de trabalho, principalmente quando alguém se aproxima e pergunta algo, sem que você precise pausar e tirar o fone – e a pessoa tenha que repetir a pergunta.

Playlist preferida é ativada de acordo com o local

O fone que entende seus gostos! O WH-1000XM4 é capaz de memorizar suas configurações preferidas e ativa automaticamente essas funções toda vez que você chega ou passa por um determinado local. Com o Adaptive Sound Control, o headphone usa a geolocalização do aplicativo Sony Headphones Connect – no seu smartphone, aprende as preferências do usuário e aciona automaticamente as configurações de áudio considerando a memorização dos locais que você frequenta, como sua casa, trabalho, estações de transporte, academia, shoppings e muito mais.

Outra novidade de destaque é a função Wearing Detection, que usa 2 novos sensores de aceleração capazes de pausar a música automaticamente quando você tira o fone – voltando com o som assim que o aparelho é colocado novamente na cabeça.

Processador muito mais veloz

O fone continua com o processador HD Noise Cancelling Processor QN1, mas agora com cancelamento de ruído ainda mais eficiente e rápido. Aliado a isso, o produto conta com System on Chip (SoC) de Bluetooth, que auxilia na agilidade de processamento de dados e aprimora a qualidade de áudio. Assim, a Sony consegue melhorar o nível de cancelamento de ruído em até 20%.

Carregamento rápido

O WH-1000XM4 é o fone companheiro para todos os momentos, além de ser extremamente ágil no carregamento. O produto conta com 35 horas de bateria e, se houver pressa, bastam apenas 10 minutos de carregamento rápido para você usufruir de até 5 horas de reprodução de música.

Compatível com smartphone para chamadas de mãos-livre e uso com assistentes de voz, o fone está disponível no e-commerce oficial da Sony nas cores preto e cinza – com preço exclusivo de R$ 2.429,99. Para saber mais sobre os produtos, acesse: https://www.sony.com.br/

Sony

Fundada em 1946, a multinacional japonesa é a única empresa capaz de oferecer entretenimento completo ao consumidor. Dentro do conceito ‘Somos Sony’, a companhia produz muito mais que eletrônicos: cria conteúdo que envolve músicas, filmes, seriados e games, até os mais avançados equipamentos de áudio e processamento de vídeo, entregando experiência premium através de eletrônicos de alta qualidade, confiança e durabilidade.

WH-1000XM4

A empresa tem reforçado, ao longo dos anos, o seu conceito premium com a linha de TVs XBR, sinônimo do que há de mais avançado em tecnologia do mundo. Recentemente, a Sony também lançou mundialmente o já consagrado fone de ouvido WH-1000XM4, que inova ao trazer a tecnologia de Noise Cancelling com geolocalização e usa inteligência artificial para entender os gostos do consumidor. A companhia também resgatou a icônica marca Muteki com sua nova linha de mini systems, tendo uma solução completa de modelos torre e os tradicionais com 3 ou mais caixas. A Sony acumula ainda, o orgulho de apresentar um crescimento a longos passos na categoria Alpha, contando com modelos premiados como a A7III.

No país, a divisão de eletrônicos da companhia mantém sede e fábrica na Zona Franca de Manaus e escritório em São Paulo. Todos os produtos disponíveis no Brasil podem ser encontrados na loja virtual da marca: www.sony.com.br/loja.