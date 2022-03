Simone Sampaio conhece loja da grife Jorge Bischoff no Iguatemi Esplanada

Na manhã da última terça-feira, 22/02, a jornalista e atriz Simone Sampaio esteve na loja Jorge Bischoff do shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba (SP). Na ocasião, Simone que por muitos anos desfilou como rainha da bateria da Dragões da Real e atualmente ocupa o cargo de madrinha da escola, pôde conhecer em primeira mão algumas peças da coleção outono-inverno da marca.

De acordo Wender Fernando Tremontini, proprietário da loja, a visita da artista foi um grande presente, uma vez que ela representa o “lifestlyle” da marca. “Os produtos da Jorge Bischoff representam beleza e sofisticação. Hoje pudemos contar com a presença dessa musa que é um dos ícones do carnaval paulista”, disse.

Simone observou que quis conhecer a loja porque sempre admirava os sapatos de uma amiga. “Sempre achei os sapatos da Jorge Bischoff lindíssimos e disse que precisava conhecer a loja. Estou encantada porque além de incríveis eles são muito confortáveis”, destacou.

Presente no shopping Iguatemi Esplanada desde dezembro de 2020, a loja Jorge Bischoff está localizada na Ala Sul, piso Sorocaba.

A grife que leva a assinatura do designer Jorge Bischoff tem como grande diferencial a união da elegância e do conforto em suas criações – sapatos, bolsas e acessórios femininos e masculinos. São produtos criados para enaltecer o lifestyle contemporâneo, abraçando diferentes estilos de consumidores. Sua consolidada rede de franquias conta cerca de 100 lojas exclusivas em todas as regiões do Brasil. Os produtos JB também estão presentes em boutiques selecionadas em mais de 60 países, somando cerca de 700 pontos de vendas multimarcas, destacando-se nacional e internacionalmente – entre todos os continentes. Duas lojas-conceito são as grandes vitrines da marca – elas estão localizadas em Gramado, na Serra Gaúcha, e na rua Oscar Freire, em São Paulo.

