Ronnie Von comanda Além do Vinho no canal Sabor & Arte

Ronnie Von estreia no canal Sabor & Arte em 9 de março, às 23h, com o programa Além do Vinho. A atração terá exibição uma vez por semana no fim de noite, às 23h. Ao todo, serão 12 deliciosos episódios, nos quais a conversa tem o vinho como ponto de partida para assuntos variados, como viagens, cultura, história, lembranças de momentos com amigos e família, experiências que valem a pena serem contadas.

Com mais de 50 anos de carreira como cantor, compositor e apresentador, Ronnie Von recebe os convidados de Além do Vinho em sua casa em São Paulo, que conta com uma emblemática adega. A atração começa dedicada ao convidado especial, que sempre será apaixonado por vinhos como o Ronnie Von. Josimar Melo, que é curador do canal e um dos críticos gastronômicos de maior prestígio no Brasil, participa da estreia.

Além do Vinho

A degustação de vinhos será uma das protagonistas do programa, juntamente, com uma conversa informal que enveredará pela trajetória dos convidados e outros assuntos importantes do noticiário, da vida e da cultura mundial. Na atração, o apresentador também dará dicas simples e acessíveis relacionadas ao universo do vinho, como por exemplo: o modo correto de armazenar as garrafas, a temperatura ideal para servir, etc.

Foto:Nadja Kouch/Sabor&Arte

No segundo bloco, um sommeliertrará os detalhes sobre cada rotulo apresentado no programa. Enquanto isso, o bate-papo prosseguirá, unindo o convidado especial, Ronnie e o sommelier. Além da degustação, com a apresentação das opiniões dos três sobre os vinhos, haverá um brinde final e que será coroado com o melhor do bate-papo.

A paixão do apresentado por vinhos é bastante conhecida e é algo que ele carrega desde a juventude. Ronnie estuda uvas, terras, lugares históricos e os mais variados rótulos do mundo. É enólogo de formação e já fez masterclass sobre vinho.

Na TV brasileira, ele já comandou mais de dez programas –o mais recente deles ficou no ar por 15 anos, no qual o apresentador recebia diariamente seus convidados com uma taça de vinho que harmonizava com jantares servidos por renomados chefs de cozinha.

No Além do Vinho, Ronnie vai continuar apresentando pautas atuais, que tragam os mais diversos temas culturais. Porém, o mais importante é a sua forma de receber o convidado, que faz jus ao apelido de “Príncipe” que acompanha o apresentador desde os anos 1960.

Sabor & Arte

No Sabor & Arte, ele se mostrará um verdadeiro embaixador do bom gosto para apreciar juntamente com seus convidados como cada taça de vinho possui inúmeras possibilidades de harmonização. Tinto ou branco, envelhecido ou frutado, cabernet ou merlot, todos sempre irão bem com uma boa conversa.

Ronnie Von