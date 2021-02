Engemec completa 20 anos com fôlego e planeja crescimento para 2021

Empresa diversifica serviços de engenharia e diz como se reinventou na pandemia

Manter uma empresa por 20 anos no mercado não é das tarefas mais fáceis. E a Engemec, empresa especializada em serviços de engenharia, é prova disso. Fundada em 2001 pelo engenheiro mecânico e civil Marcílio Elias da Rocha, o negócio familiar cresceu, e, hoje, tornou- se um expoente do ramo. “Iniciamos as atividades com montagens de máquinas e metálicas, além de instalações industriais”, relembra o empresário, que, hoje, diversificou os serviços justamente para atender uma gama de clientes exigentes.

Portanto, atualmente, a Engemec oferece diversos serviços de engenharia, construção, retrofit, manutenção geral e reforma predial, bem como detecção e análise de patologias na construção com emissão de relatórios conclusivos e escopo. “Houve um aumento de demanda de serviços especializados e escassez de empresas de engenharia especializadas no Brasil. Por isso foi necessário reinventar a Engemec”, diz Marcílio, que convocou o irmão, Mário Rocha, para ajudar nesta empreitada, assumindo o cargo de sócio-diretor.

Mário Rocha, sócio-diretor da Engemec-Foto:Divulgação

Na lista de novas tarefas, estão investir em formação pessoal, networking e estrutura organizacional. “Nossos clientes exigem empresas diferenciadas, bem que façam diferença desde a consultoria, orçamento, venda e execução das obras. Também buscamos profissionais capazes de implementar soluções para os mais diversos desafios de engenharia. Hoje, podemos afirmar que nossos profissionais possuem experiência em planejamento e execução. Esta dinâmica não cessa, pois o dia a dia nos impõe novos desafios construtivos”, diz Mário, acrescentando que a Engemec atua fortemente no mercado corporativo em São Paulo e Grande São Paulo, mas estuda novos locais com potencial de demanda corporativo e áreas para construções residenciais.

Com clientes como Banco Bradesco, Multiplan, Clube Itaú Unibanco, Cenesp e Rossi Residencial, a Engemec fechou o ano com retração de 30%, em torno de 7 milhões em 2020, mas planeja retomar aos patamares de 2019, com a taxa de crescimento de 50% ao ano. “Mesmo com a pandemia, estamos vivendo com austeridade. Temos objetivos claros de uma empresa que nunca parou de crescer, procuramos nos consolidar em cada patamar, sem descanso e sem desatenção. Estamos passando pela pandemia firmes. Aproveitamos para criar musculatura em novos mercados e serviços, prontos para voltar a um mercado farto e mais exigente. Sabemos que a época do novo normal vai nos cobrar e impor novas habilidades, vamos fazer história”, pondera Marcílio.

O fundador da Engemec, engenheiro mecânico e civil, Marcílio Elias da Rocha-Foto:Divulgação

Para o futuro, a Engemec promete levar adiante o seu modelo de sucesso. “Desenvolvemos análise crítica desde o recebimento dos projetos, seja na aplicabilidade de novos materiais e tecnologias, ou na detecção precisa de uma determinada obra. Tudo isso agregando conhecimento ao escopo, somado a uma solução definitiva. Diagnóstico, detalhamento, soluções, transparência, produtividade e qualidade nas entregas, sempre buscando o encantamento do cliente. Assim, buscamos uma execução compartilhada, fazendo com que o cliente esteja próximo das soluções propostas”, finaliza Mário.

Engemec

Site: http://engemec.com.br/

Telefone: (11) 5897-4351

E-mail: comercial@engemec.com.br