BandNews TV e BandNews FM premiam as Marcas Mais Admiradas do Brasil em 2023; conheça os vencedores

Vinte e quatro empresas foram homenageadas em 27 categorias

O Grupo Bandeirantes de Comunicação promoveu nesta quarta-feira (18) a terceira edição do Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil, uma parceria entre o canal BandNews TV e a rádio BandNews FM. A cerimônia, realizada no estúdio João Jorge Saad, na sede da Band em São Paulo, teve apresentação de Adriana Araújo e Rodolfo Schneider, e contou com a presença de João Saad e Paulo Saad, presidente e vice-presidente do Grupo, respectivamente, e Ricardo Saad, acionista do Grupo Bandeirantes e presidente da Sercom, empresa de Telecomunicações.

Vinte e quatro empresas que atuam em diferentes setores e que se destacaram em 2023 na opinião dos consumidores foram agraciadas com o troféu. Carlos Lauría, diretor de relações governamentais da Huawei, também participou do evento e entregou um dos prêmios.

Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil

O ranking é resultado de uma pesquisa feita pela Atlas Intel com auditoria do Instituto Aquila.

Veja a lista dos ganhadores:

Raízen (Agronegócio & Sustentabilidade CSR)

Nubank (Finanças & Fintech)

Petrobras (Energia)

Votorantim (Indústria)

Bayer (Medicamentos & Biotecnologia)

Google (Tech & Diversidade e Inclusão)

Nescau (Alimentos)

Guaraná Antarctica (Refrigerantes)

Heineken (Cervejas)

YouTube (Entretenimento Digital)

Electrolux (Eletrodomésticos)

McDonald’s (Fast Food)

WhatsApp (Plataformas de Comunicação Social & Top Of Mind)

Pix (Pagamentos)

Rede D’Or São Luiz (Redes Hospitalares & Planos de Saúde)

Atacadão (Varejo, Supermercados & E-commerce)

Mercado Livre (Plataformas de Anúncios)

Booking (Viagens)

Uber (Mobilidade & Entregas)

Natura (Beleza & Cuidados Pessoais)

Drogasil (Farmácias)

Havaianas (Moda)

TIM (Telefonia)

Fiat (Auto)

BandNews TV

A premiação completa será exibida no BandNews TV no dia 28 de outubro, às 13h, com reapresentação no domingo (29/10), às 22h.