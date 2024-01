De Manaus para o Brasil, Polyvox lança nova caixa de som com autonomia de bateria de até 7 horas

Com a novidade, a marca estima vender cerca de 5 mil unidades por mês e garantir a diversão em muitas comemorações ao longo de 2024

Começando o ano com a trilha sonora certa, a Polyvox, conhecida por sua excelência na produção de áudio por meio de fones de ouvido, amplificadores, microfones e outros equipamentos, apresenta seu mais novo lançamento, a caixa amplificada bluetooth XC-812TB, com iluminação Party Led Show.

“Neste produto, optamos por incluir um gabinete ampliado, no qual otimiza a propagação do som, resultando em uma grande experiência com áudio de alta qualidade, além de graves e agudos mais envolventes. As luzes Party Led sincronizam-se com a música, ou podem ser personalizadas no nosso aplicativo”, destaca Luiz Kencis, CEO da Polyvox.



XC-812TB

A XC-812TB possui ainda Bluetooth 5.3, para uma conexão mais sólida e rápida em comparação às versões anteriores, garantindo uma transmissão de dados sem interrupções. O produto chega ao mercado com melhorias significativas em sua construção e acabamento, como woofer de 12 polegadas (cerca de 30 centímetros) e um tweeter, que juntos proporcionam uma potência de 600 watts RMS, com nível de pressão sonora de 96 decibéis. Além disso, a tecnologia TWS permite conectá-lo a até dois aparelhos da marca.



Equipada com duas entradas P10 para microfone e instrumentos musicais, a caixa possui uma entrada auxiliar e USB, otimizando a conectividade. Sua mobilidade é aprimorada com rodas e alças de transporte. O produto oferece uma autonomia de bateria com até 7 horas de reprodução ininterrupta, dispensando a necessidade de carregamento constante e tornando-se uma opção prática para eventos ao ar livre. Há ainda a possibilidade de conectar uma bateria externa, caso seja necessário.

A novidade chega ao mercado com preço sugerido de R$ 799 e está disponível nos canais oficiais da marca e principais varejistas.

Sobre a Polyvox

A Polyvox, empresa fundada em 1967, retorna ao Brasil e é especializada na criação de áudios de alta potência por meio de caixas de som, fones de ouvido, amplificadores, microfones, entre outros aparelhos. Com o DNA 100% nacional, a marca continua prezando pela preferência do consumidor que, desde a década de 80, acompanha as inovações e lançamentos dos devices de som. Com o novo line-up em 2023, a marca desperta o interesse do público jovem antenado na melhor experiência de música e ritmos proporcionados pelos dispositivos.