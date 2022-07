Sesc Taubaté tem oficina de costuras plásticas e biodigestor

Cursos são gratuitos; para a oficina de biodigestor, é preciso fazer a inscrição antecipada, pois vagas são limitadas

No segundo fim de semana de ações do FestA! – Festival de Aprender do Sesc Taubaté, a programação contará com duas oficinas gratuitas. Os cursos encerram a programação do festival, que voltou a ser presencial em 2022 e que teve, em todo o estado de São Paulo, mais de 350 ações.

Oficinas

Desde terça-feira (12/7), a Ocupação Plástico Maravilha – criada pelo coletivo Sítio do Astronauta, de Monteiro Lobato – tem oferecido o workshop Costuras Plásticas, que ensina a criar bolsas, acessórios e objetos com sacolas de supermercados. No sábado e no domingo (16 e 17 de julho), a programação também contempla os cursos.

Outra atividade durante o fim de semana será a oficina “Biodigestor”, ministrada pelos técnicos Fábio Miranda e Elias Damaceno, na qual as pessoas vão aprender a construir o seu próprio biodigestor de baixo custo, o Bio21.

Para a oficina Biodigestor é necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo site do Sesc no https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao

Plástico Maravilha

O Plástico Maravilha é uma iniciativa sediada no Bairro do Souzas, na cidade de Monteiro Lobato (SP), coordenada pelo Coletivo Sítio do Astronauta. Foi inspirada no projeto Precious Plastic, de Dave Hakkens, que conta com mais de 500 coletivos no mundo e recicla anualmente em torno de 376 mil quilos de plástico.

Munidos de papel manteiga, ferro de passar, agulha, linha e sacolas plásticas, os Criadores Astronáuticos da ocupação Plástico Maravilha pretendem diminuir o descarte de plástico. A combinação de ingredientes resulta na produção de uma bolsa que, além de sustentável, evita que mais sacolas plásticas sejam jogadas no lixo.

Todo esse processo estará disponível na Ocupação que acontece durante a programação do FestA! – Festival de Aprender, no Sesc Taubaté. Até o dia 17 de julho, será possível entender um pouco mais sobre o plástico e o processo de reciclagem desse material, com uma miniusina de reciclagem composta por uma máquina trituradora e outra injetora.

Biodigestor

Transformar resíduos orgânicos em gás de cozinha é possível? Para os técnicos do Instituto Favela da Paz, de São Paulo, não só é possível como é o objetivo da oficina “Biodigestor”, que será ministrada nos dias 16 e 17 de julho, das 14h às 18h, no Sesc Taubaté.

Criado em 2017 por Fabio Miranda, dentro do projeto Periferia Sustentável, do Instituto Favela da Paz, o Bio21 é feito de materiais facilmente encontrados nas cidades, como tubos de PVC e tambores de armazenamento de água.

Além de realizar o processo de compostagem dos alimentos, esse biodigestor de baixo custo também armazena o gás produzido por esses alimentos, que pode ser transformado em um substituto para o gás de cozinha.

Oficina Bio21

Quando: 16 e 17 de julho

Horário: 14h às 18h

Onde: Sesc Taubaté

Gratuita

Inscrições pelo site:

https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao

Ocupação Plástico Maravilha

Quando: 12 a 17 de julho (terça a domingo), das 14h às 18h

Oficina de Costuras Plásticas, nos dias 12 (terça), 14 (quinta), 15 (sexta) e 16 (sábado), às 15h

Oficina Experiência Plástico Maravilha, nos dias 13 (quarta) e 17 (domingo), às 15h

Onde: No Ginásio, no Sesc Taubaté

Atividade gratuita

Recomendação etária: todas as idades.

Sobre o FestA!

Esta é a quinta edição do FestA! – Festival de Aprender, que tem como objetivo incentivar o prazer pelo fazer artístico em distintas gerações, favorecer o reconhecimento do potencial criador de cada indivíduo e reforçar à população que o Sesc é um lugar de aprender.

São mais de 350 atividades gratuitas em todo o estado de São Paulo. A programação completa do FestA!, os detalhes das inscrições e outros conteúdos exclusivos podem ser vistos em: www.sescsp.org.br/festa

FestA! – Festival de Aprender

De 9 a 17 de julho

Programação completa: https://www.sescsp.org.br/festa

Sesc Taubaté

O Sesc Taubaté fica na Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, na Esplanada Santa Terezinha.