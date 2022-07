PROHOUSE COLCHÕES INAUGURA PRIMEIRA UNIDADE DA REDE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A noite desta quarta-feira, 13, foi marcada pela inauguração da primeira unidade da Prohouse Colchões em São José dos Campos. A chegada da loja foi celebrada com um coquetel exclusivo para convidados, assinado pela Chef Carol Brison. Amigos, influenciadores e representantes da imprensa regional estiveram presentes para prestigiar o evento. Também estiveram presentes os sócios proprietários Karina Rossi Borges Brandão e Marco Antônio Almeida Brandão.

Foto:Nando JR

Karina tem grandes expectativas para o início das atividades da Prohouse na região: “Viemos com a intenção de trazer para São José dos Campos um novo conceito em colchões, com qualidade, tecnologia e conforto que só a Prohouse pode oferecer, por ser uma empresa com mais de 43 anos no mercado e que trabalha para desenvolver o bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo também em inovação para acompanhar o mercado e estar sempre atenta às mudanças.”

São José dos Campos

Ela ainda espera que a unidade seja referência para as outras lojas da rede: “Nosso desejo é que em São José dos Campos, a loja seja um modelo para as demais, pois foi muito bem planejada, e pensada nos mínimos detalhes para trazer para o povo joseense o que há de melhor. ” – Finaliza.

A Prohouse Colchões está localizada na Rua Madre Paula, 236, no Bairro Vila Ema.

Foto:Nando JR

PROHOUSE

A rede de lojas Prohouse está presente no mercado há mais de 43 anos. A franquia hoje possui mais de 50 lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, oferecendo qualidade e conforto no que há de mais inovador em colchões, camas box, roupas de cama e complementos, tais como sofás smart, pufes, travesseiros, entre outros.

Sua missão é desenvolver produtos para repouso e bem-estar com design criativo, de forma eficiente, atendendo a expectativa de cada cliente, com bom atendimento e de forma personalizada, sempre acompanhando as principais tendências do mercado.

A Prohouse ainda se preocupa com a sustentabilidade ambiental, e por isso, em parceria com colaboradores, fornecedores e investidores, mantém seu próprio projeto de reflorestamento de eucalipto.