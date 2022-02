Sesc São José abre inscrições gratuitas para curso de teatro direcionado para jovens

O curso, que tem início em março, integra o programa de educação não formal do Sesc São Paulo, Juventudes

A partir do dia 22, terça-feira, o Sesc São José dos Campos abre inscrições para o curso “Colaê no Teatro“, destinado a jovens com a faixa etária entre 13 e 17 anos.

As aulas serão ministradas pelo educador do Sesc, Ricardo Silva e serão divididas em dois módulos, um contemplando a história do teatro, com jogos e dinâmicas cênicas; e o segundo módulo aborda a interpretação, os jogos circenses, e os conceitos iniciais da dança e performance.

O projeto é uma ação do programa do Sesc São Paulo, Juventudes, pautado na diversidade das juventudes, análise do contexto social, relação com os territórios e participação efetiva do jovem em sociedade, com o objetivo de contribuir com a ampliação do repertório cultural, estimulando a convivência, a autonomia e o respeito às diferenças.

O curso tem início no dia 10 de março e acontece sempre às quintas, das 18h30 às 20h, no Auditório do Sesc São José dos Campos. As inscrições gratuitas podem ser feitas por jovens entre 13 e 17 anos, a partir do dia 22 de fevereiro em inscricoes.sescsp.org.br

Para ingressar nas unidades do Sesc SP é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 (físico ou digital) e um documento com foto:

– Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as duas doses ou dose única da vacina.

– Crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

É obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz.

A partir de 10/3, quintas, às 18h30.

Auditório. De 13 a 17 anos.

Grátis.

