SENNA6 lança MUSICOTRÓPOLE em São José dos Campos

Com uma formação que agrega instrumentos representativos tanto no âmbito de concerto quanto na música popular e que raramente são vistos em conjunto, o grupo SENNA6 lança Musicotrópole (Maritaca), disco de estreia. Formado por Felipe Senna (piano), Renan Dias Mendes (flauta), Douglas Braga (saxofones), Diogo Maia (clarinete e clarone), Bruno Lourensetto (trompete) e Ricardo Camargo (eufônio), o sexteto acaba de disponibilizar o álbum nas plataformas digitais e no dia 18 de junho, às 16 horas, estará em São José dos Campos, na Arena do Parque da Cidade, em espetáculo gratuito.

SENNA6

O repertório reúne obras de Felipe Senna escritas originalmente para esta nova formação instrumental, além de obras sinfônicas, também autorais, rearranjadas para o grupo. As influências são de diversos movimentos musicais populares surgidos em mais de um século em nossa cultura, na sua espontaneidade e improvisação. Tudo isso, misturado à educação musical formal (nos moldes europeus) e a contribuição de cada integrante, faz do disco um cruzamento entre diversas linguagens: brasileiras, sinfônicas, camerísticas e contemporâneas. “O repertório rompe fronteiras de gênero na busca por uma criação musical que dialogue com o público, aproximando-o do universo da música, livremente”, define o autor. Mamulengos de Neve, Nascentes, Danzas No.1 (I.Quatreta, II.Morro do Pico, III.Gabriella), Entrelaços, O Bosque do Saci, Farol e Musicotrópole, compõem o álbum.

Musicotrópole

Musicotrópole é parte do projeto homônimo que inclui shows e oficinas, inicialmente pelo Estado de São Paulo, em praças, parques, estações de transporte público, instituições educacionais, hospitais. A proposta é promover a reinserção da música instrumental contemporânea no dia a dia do público em geral, em meio às paisagens urbanas, através de apresentações em locais movimentados. “Ao falarmos em (re)inserção da música instrumental em ambientes de grande circulação das cidades, no cotidiano, nos referimos ao movimento que já foi historicamente central, como no caso dos Chorões na primeira metade do século XX, que apresentavam nas ruas a música instrumental contemporânea de sua época, por exemplo. Com o tempo, a música passou a ocupar teatros, perdendo o contato direto com o público”, explica Felipe. Na pandemia, esse distanciamento foi ainda maior, portanto, trazer a música para as pessoas de maneira informal, gratuita, pode não só ser uma ferramenta de acessibilidade para a cultura, mas também de sensibilização em um momento de extrema carência humana.

SOBRE OS MÚSICOS

FELIPE SENNA Mestre em Artes com distinção pela City-University of London e bacharel em música pela Unesp, teve obras encomendadas e estreadas por orquestras e grupos de câmara do Brasil e exterior, como a Sinfônica Brasileira (OSB), Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo, Jazz Sinfônica, Zurich String Orchestra (CH), Echo Chamber e Diablo Symphony (US), orquestras dos conservatórios de Rennes e Lannion (FR).

RENAN MENDES Formado pelo Conservatório Nacional Superior de Paris, é flautista solista da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo (OSM). Participou como músico convidado em prestigiadas orquestras na França e no Brasil, como a Orquestra de Paris, o Ensemble Intercontemporain e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP).

BRUNO LOURENSETTO Solista da Bachiana Filarmônica e diretor artístico da Sociedade Boliviana de Musica de Câmara. Foi 1º trompete das Orquestras Sinfônicas de Miami (EUA), Queretaro e Guanajuato (MX), convidado da OSESP. Diplomado em performance pela Mannes College (NY) e Indiana University Jacobs School of Music, é mestre pela University of Southern Mississippi e bacharel pela USP.

DOUGLAS BRAGA Venceu o 1º Prêmio no Concours de Saxophone Parisien e 1º Prêmio no Concurso Panamericano de Saxofón (MX, 2015). Indicado ao Grammy 2014 (CD do Quarteto Art&Sax intitulado por sua obra Gare Saint Lazare), atuou como solista com a OSESP, Orchestre du Conservatoire de Rouen (FR), Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Jazz Sinfônica e Banda Sinfônica do Estado de SP.

DIOGO MAIA É claronista da Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo, e integra o quinteto Sujeito a Guincho, o grupo Seis com Casca.Tocou e gravou com Hermeto Pascoal, Leila Pinheiro, Cristina Buarque e Marco Pereira, e diversas trilhas para teatro, cinema e televisão. Diogo é artista D’Addario Woodwinds, e é professor de clarineta na Faculdade Mozarteum de São Paulo.

RICARDO CAMARGO Músico da Banda Filarmônica de São Paulo. Atua com os grupos de câmara “Quarteto Gravíssimo” e “Câmaranóva”. Também foi eufonista da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo (2007 a 2017); e da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo (2001 a 2007). Já participou de orquestras como Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Orquestra Experimental de Repertório.

Para conhecer, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=KulQg_qKFKg

FICHA TÉCNICA SENNA6

Felipe Senna: piano, composições e direção

Renan Dias Mendes: flauta (s/a)

Douglas Braga: saxofones (s/a)

Diogo Maia: clarinete e clarone Bruno Lourensetto: trompete Ricardo Camargo: eufônio

LANÇAMENTO MUSICOTRÓPOLE

Data e horário: 18 de junho, domingo, às 16 horas

Local: Arena do Parque da Cidade – Avenida Olívio Gomes, 100 – Santana – São José dos Campos – SP

Espetáculo gratuito