COOP lança ação promocional para o período de Festas Juninas

Até 30 de junho, a Coop realizará em toda a sua rede de supermercados o Arraiá de Ofertas Coop, com várias promoções envolvendo os produtos típicos para esta época do ano.

Haverá tabloide especial com ofertas nas categorias de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), de mercearia seca (pipoca, paçoca, canjica, pé de moleque, amendoim, entre outros itens) e de eletroportáteis (panelas e pipoqueiras elétricas). No setor de perecíveis, o destaque fica por conta dos bolos de fabricação própria da marca Delícias da Coop.

Arraial Solidário



Entre os dias 16 e 18 de junho, a Coop será uma das apresentadoras do Arraial Solidário de Santo André. O evento acontecerá no estacionamento do Paço Municipal e, no espaço da Coop, será disponibilizado o programa Blitz da Saúde, que realizará gratuitamente aferição de pressão arterial, IMC (índice de massa corpórea), além de orientações e dicas de saúde ao público em geral.

A garotada também poderá se divertir com o brinquedo Giro Master. Para participar, basta seguir @portalcoop e @coopdrogaria no Instagram.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br

