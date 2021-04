Como saber se é hora de trocar a geladeira?

Entenda o momento ideal para trocar o seu refrigerador, seja pela vida útil ou por mau uso.

O refrigerador é um dos eletrodomésticos mais importantes para uma casa, pois o equipamento permite guardar alimentos e bebidas que precisam da refrigeração para não estragarem. De todos os eletrodomésticos de uma residência, a geladeira é, possivelmente, o mais importante. Afinal, não é possível viver sem alimentos em casa.

É um equipamento que fica ligado 24 horas. O que muitos não sabem é que, assim como todos os eletrodomésticos, as geladeiras têm vida útil. Isso quer dizer que ele tem certa durabilidade, podendo durar de 6 a 10 anos. É preciso se atentar aos sinais que elas dão quando estão ficando ultrapassadas.

Afinal, como saber se é hora de trocar seu refrigerador? Antes de saber o momento ideal para a troca, aproveite para conferir modelos e valores de geladeiras ideais para a sua casa, bem como suas especificações.

Quando trocar a geladeira?

Como mencionado, a durabilidade de uma geladeira pode ser de 6 a 10 anos e é fundamental que você conheça as especificações do modelo que possui em casa, uma vez que diversos motivos podem acarretar a troca do eletrodoméstico.

Para obter essas informações, é possível consultar o site da loja onde comprou, pelo manual, fabricante ou até mesmo na assistência técnica. Entretanto, em alguns casos, apenas com um reparo o aparelho volta a funcionar normalmente, mas alguns sinais indicam que é preciso realizar a troca.

Muitos ficam postergando a troca da geladeira e acabam tendo um prejuízo maior do que imaginam. Sendo assim, confira os elementos que indicam ser a hora de efetuar uma nova compra.

Conta de luz alta

A conta de luz é alta é um fator importante que deve ser observado, pois indica que o aparelho deve ser trocado. Isso ocorre porque com o passar dos anos, a geladeira costuma consumir mais energia. Portanto, se a conta de luz da sua casa estiver exorbitante sem um aumento aparente de consumo de energia, é um sinal de que a geladeira precisa ser trocada.

Ferrugens

Outro fator que pode indicar a troca do seu refrigerador é a ferrugem. Isso costuma acontecer também pelo tempo de vida útil do produto e os desgastes de peças que, com o passar do tempo, perdem a qualidade de funcionamento.

Mesmo que você faça a troca de peças indicada por algum técnico, o problema pode persistir. É importante que consulte mais de um suporte para que não tenha dor de cabeça quanto ao defeito. As ferrugens podem aparecer com o passar do tempo e também pelo mau uso do aparelho, principalmente quando fica muito exposto ao sol (caso fique próximo à janela) ou quando em contato constante com água.

Vedação

A vedação da geladeira também pode ser um indício de que há a necessidade de troca. Ou seja: a borracha da porta (tanto no refrigerador quanto no freezer) pode ficar fraca ao longo do uso e as portas não conseguem ficar propriamente fechadas. O ar frio sai do aparelho e dificulta a manutenção da temperatura ideal, o que também leva ao aumento de energia, além de não manter os alimentos devidamente refrigerados.

Quando a borracha descola com frequência, os alimentos e bebidas que estão dentro do aparelho também podem ser prejudicados, pois acabam estragando por não receberem a refrigeração necessária, gerando grandes desperdícios.

Caso isso ocorra, é importante que leve a uma assistência técnica para que ocorra a troca da borracha ou, caso não seja possível, efetuar a compra de uma nova.