Programa de capacitação da COOP entrega certificado de pós-graduação a colaboradores

A capacitação do time de colaboradores é a principal chave de sucesso para qualquer negócio, haja vista que também reflete na excelência do atendimento e eleva o senso de pertencimento. Em razão desses benefícios, a Coop não mede esforços para que sua equipe esteja sempre em sintonia com as melhores práticas do mercado profissional.

Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica

No último dia 20 de setembro, 16 farmacêuticos da Coop Drogaria receberam o certificado de conclusão da pós-graduação em Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica, curso de 18 meses custeado integralmente pela Cooperativa. Desde 2017, quando iniciou a parceria, esta é a terceira turma a garantir o título pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

A cerimônia de entrega dos certificados reuniu o pró-reitor de graduação da USCS, Prof. Me Silton Marcell Romboli, o coordenador do curso de pós-graduação, Prof. Dr. Boni Yavo, o diretor executivo negócio drogaria, Gustavo Ramos, e o gerente de operações de drogaria, Daniel Ribeiro de Oliveira.

“A pós-graduação fará diferença na vida profissional dos formandos, além de ser um investimento importante para a Coop no sentido de melhorar ainda mais o atendimento aos nossos cooperados e clientes”, destaca Gustavo Ramos

Recentemente, a Coop Drogaria, em parceria com a área de Educação Corporativa, lançou o programa Aprender a Crescer, o qual concede bolsas de estudos com cobertura de 70% do valor do curso de Farmácia de quatro anos para 36 balconistas e dermoconsultores da rede. Para ingressarem no curso, todos os candidatos prestaram vestibular e foram aprovados na USCS

De acordo com Andréa Maia, coordenadora da área de Educação Corporativa, o programa é inovador em graduação e faz parte dos investimentos em formação profissional para impulsionar o desenvolvimento de carreira dos colaboradores. “A capacitação desses colaboradores está alinhada também com a meta desafiadora de expansão do negócio Drogaria”, acrescenta

Outra novidade da Coop Drogaria foi a inauguração da sala NeoCare na unidade localizada na Avenida D. Pedro II, 217 – Bairro Jardim, Santo André. O espaço é resultado de uma parceria da Coop com o Laboratório Neo Química e a Ponto Care, voltado para atendimento farmacêutico.

Dividida em dois ambientes, a sala acompanha as normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária e cinco farmacêuticos capacitados realizam aplicação de vacinas e operam uma série de serviços, que tem funcionamento 24 horas, mediante agendamento.

Na linha da prevenção, o serviço oferece testes de glicemia, detecção do vírus HIV e da hepatite C e PSA da próstata, por exemplo. Estão disponíveis também testes voltados para o monitoramento do colesterol e do perfil lipídico, da dependência de nicotina e dos níveis de ansiedade, depressão e estresse. Para a saúde da família são mais de 20 serviços, desde atenção primária até aqueles que demandam acompanhamento especializado, com foco na atenção multiprofissional.

Coop Drogaria

Fundada no ABC Paulista há mais de 30 anos, a Coop Drogaria tem uma base ativa de mais de 900 mil associados e está em pleno processo de expansão, com 79 unidades atualmente.