São Paulo e Recife seguem como destinos mais comprados para primeiro semestre de 2021, aponta ViajaNet

Segundo o levantamento da agência virtual, o Rio de Janeiro compõe o TOP 3 das cidades mais procuradas para o período de janeiro a junho deste ano

A cidade de São Paulo mantém a liderança pelo segundo ano consecutivo como o destino favorito dos viajantes brasileiros, de acordo com o levantamento da agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o volume de venda de passagens aéreas nacionais para o primeiro semestre de 2021.

Segundo a pesquisa, o interesse em viajar para a cidade do Rio de Janeiro aumentou no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. A cidade litorânea carioca deu um salto e aparece na segunda posição da lista, seguida por Recife, em Pernambuco, que integra o TOP 3 dos destinos mais comprados para os próximos seis meses.

Com a retomada gradual do turismo, é possível perceber que o comportamento e a procura dos viajantes por destinos nacionais são semelhantes, comparando o primeiro semestre de 2020 e de 2021. Prova disso é que, as cidades de São Paulo e de Recife se mantiveram em alta.

Segundo o mapeamento, no ranking geral das 9 cidades mais procuradas pelos turistas, o Nordeste ganha destaque, somando quatro destinos (Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Seguro), contra dois do Sul (Porto Alegre e Florianópolis), dois do Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), e um do Centro-Oeste (Brasília). Veja abaixo a lista completa dos destinos nacionais mais procurados.

Fonte: Viajanet

Para Gustavo Mariotto, head of marketing do ViajaNet, com mais destinos no ranking, o Nordeste tem se tornado preferência dos brasileiros. “Os viajantes que buscam destinos com maior contato com a natureza e ao ar livre optaram pelas cidades nordestinas, que oferecem áreas turísticas mais afastadas”, destaca ele.

Foto: Divulgação