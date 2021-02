SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É UMA DAS CIDADES MAIS EMPREENDEDORAS DO PAÍS

Estudo classifica a cidade como uma das mais atrativas do país para empreender

São José dos Campos está em sexto lugar no Índice de Cidades Empreendedoras 2020. O relatório foi elaborado pela Endeavor em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e analisou o ambiente de negócios das cem cidades mais populosas do país.

Índice de Cidades Empreendedoras 2020

Os critérios analisados foram acesso a capital, ambiente regulatório, capital humano, cultura empreendedora, infraestrutura, inovação e mercado. Confira a classificação:

São Paulo Florianópolis Osasco Vitória Brasília São José dos Campos

São José dos Campos recebeu a melhor avaliação entre as cidades do interior paulista e ganhou 4 posições em relação ao estudo anterior, o que reforça a atratividade para novos negócios e o potencial empreendedor e inovador.

Inovação

A cidade conquistou grande destaque nas categorias mercado e inovação, considerando itens como tamanho da indústria inovadora, infraestrutura tecnológica, quantidade de empresas exportadoras e índice de desenvolvimento humano. Isto reforça os resultados do trabalho do Parque Tecnológico São José dos Campos, protagonista nas ações de inovação e empreendedorismo na cidade, com mais de 300 empresas vinculadas e programas criados para acompanhar desde uma ideia no papel até empresas de grande porte em busca de parcerias e projetos em inovação aberta.

Confira o estudo na íntegra.

Foto:Cláudio Vieira / PMSJC