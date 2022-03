Festa e emoção na estreia da Arena Municipal de Esportes

A Prefeitura de São José dos Campos e o grupo Farma Conde, concessionária da Arena Municipal de Esportes, entregaram aos torcedores neste sábado (12) o moderno ginásio multiuso, localizado na Rua Winston ChurchilI, 230, Jardim das Indústrias (região oeste).

Foi um dia inteiro de muitas atividades, que avançaram pela noite. A festa na Farma Conde Arena foi coroada pela abertura do Campeonato Paulista de Futsal, com a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São José.

Grupo Farma Conde

No jogo amistoso da preliminar, a equipe feminina joseense da modalidade havia empatado por 2 a 2 com as meninas de Pindamonhangaba. A estreia da Máquina Amarela na temporada contou com grande apoio da arquibancada, que teve a presença de pessoas de todas as idades, muitas comparecendo em família.

A torcida mostrou o valor que tem. Apoiou os dois times da cidade o tempo todo, respeitando os adversários. Mesmo no momento da queda de energia no ginásio por alguns minutos, devido à forte tempestade, os espectadores mantiveram a calma até o retorno da luz.

Antes de rolar a bola, houve pela manhã a solenidade de descerramento da placa oficial da arena, que leva o nome do médico Carlos Alberto Cury Faustino. Familiares do homenageado, dirigentes da Farma Conde e autoridades presentes ficaram emocionados, alguns chegando até as lágrimas, ao ver finalmente concretizado o sonho de concluir a obra e entregá-la à população.

Também fez parte da programação festiva uma aula de fitness, que logo cedo movimentou o público (a maioria mulheres) n estacionamento. Simultaneamente na quadra, equipes de idosos deram demonstração nas partidas de vôlei adaptado. À tarde, a área externa foi reservada para as brincadeiras da rua de lazer para as crianças.

Arena Municipal de Esportes