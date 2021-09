Expo Franchising ABF Rio 2021 volta presencialmente com novidades e oportunidades para o 1º negócio e expansão de operações

Com forte investimento em conteúdo, a feira da retomada econômica reúne palestras sobre gestão e empreendedorismo e com áreas dedicadas a microfranquias e inovação

Empreendedores fluminenses e de todo o País terão novamente a oportunidade de participar presencialmente da Expo Franchising ABF Rio, uma das principais feiras de franquia da América Latina e única edição física oficial do sistema de franquias no Brasil em 2021.

Centro de Convenções SulAmérica

Confiante e incentivando a retomada da economia no País, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) realiza o evento entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Convenções SulAmérica com diversas oportunidades de negócios, tanto para os expositores como para quem deseja começar a empreender.

A feira é realizada pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), e será organizada pela empresa Dois Lados Eventos. Os ingressos serão vendidos online pelo link: bit.ly/ingressos-expofranchisingabfrio2021 . O primeiro lote sairá a partir de R$ 62 (valor individual) ou R$124 (para os três dias de evento).

O setor de franquias apresentou recuperação no 2º trimestre deste ano, mantendo assim sua trajetória rumo a níveis pré-pandemia. É o que indica a Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising. Segundo o estudo, feito em parceria com a empresa de pesquisas AGP, o faturamento no 2º tri chegou a R$ 41,140 bilhões de abril a junho deste ano. A variação foi de -35,7% de 2019 para 2020 e de +48,4% para 2021. A receita do franchising mostra, portanto, recuperação significativa no trimestre pesquisado, quando comparado ao ápice dos efeitos da pandemia (em 2020).

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o cenário é semelhante e aponta um crescimento de 55,3% no faturamento geral, com mais de R$ 3,9 bilhões de receita no período. Bem superior à variação do ano passado, frente a 2019, que foi de -39%. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 8,8%, totalizando 15.682 operações.

De acordo com indicadores do mercado, a retomada da economia em 2021 seguirá ritmo de crescimento no pós-pandemia com destaque para o segundo semestre do ano. Pensando na ocasião, os interessados terão acesso a cerca de 300 marcas com opções variadas de investimento, desde menos de R$ 10 mil a até mais de R$ 1 milhão. Com a ênfase no conceito de salão de negócios presencial, a expectativa da organização é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes. A feira deste ano traz novidades em termos de conteúdo e áreas temáticas.

A Expo Franchising ABF Rio irá cumprir o protocolo sanitário determinado pelas Regras de Ouro da Prefeitura do Rio que incluem: apresentação do comprovante da vacina, distanciamento social, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool a 70% ou pias para higienização e implantação de sinalização com recomendações do protocolo.

Focada em conteúdo e inovação, a Expo traz um novo Fórum de Franchising, com a grade de palestras gratuitas híbridas totalmente reformulada e temas novos pertinentes às novas demandas desse mercado pós-pandemia para quem deseja inovar, empreender ou já é empreendedor e pretende ampliar sua atuação em franquia.

“Temos uma demanda reprimida que quer investir. O mercado está reagindo e está animado com a retomada da economia. Teremos diversas novidades positivas aos visitantes, com modelos de negócios diferenciados para todos os perfis. Somos a única edição física oficial do sistema de franquias no Brasil em 2021, temos uma grande responsabilidade”, destaca Beto Filho, presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro.

Expo Franchising ABF Rio 2021



Local: Centro de Convenções SulAmérica

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ

Data: de 11 a 13 de novembro de 2021

Horário: 11h às 20h

Site:https://www.instagram.com/expofranchisingabfrio2021/

Ingressos:bit.ly/ingressos-expofranchisingabfrio2021

ABF Rio

Desde 1990, a ABF Rio é uma entidade juridicamente independente e com diretoria própria, ligada à ABF Nacional por filosofia e por seus estatutos, participando ativamente de suas atividades de planejamento e discussão em âmbito nacional. Além dos serviços prestados aos seus associados, a organização promove cursos e eventos ligados ao setor e tem a missão de representar, defender e promover o sistema de franchising no Estado do Rio de Janeiro. A ABF Rio ainda oferece informações sobre o setor, listagem de consultores e prestadores de serviços associados e esclarecimentos iniciais sobre os passos para a montagem de uma franquia ao público em geral.

Para mais informações, acesse: https://www.abfrj.com.br .