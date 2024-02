São José ganha unidades de Serviços Inteligentes

Primeira cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente do Brasil, São José dos Campos vai contar com centrais de Serviços Inteligentes que poderão ser utilizados gratuitamente pela população.

A primeira unidade já foi implantada na estação da Linha Verde do Vale Sul e oferece serviços com wi-fi de alta velocidade, IoT (Internet das Coisas), luminária inteligente e estação meteorológica. Os equipamentos ficarão em testes por até um ano.

Para acessar os serviços basta apontar a câmera do celular para o QRCode instalado junto à unidade.

As centrais de Serviços Inteligentes estão sendo implantadas sem custos para a Prefeitura de São José dos Campos através de uma parceria com a empresa Tel Link Engenharia, residente do PIT (Parque de Inovação Tecnológica), por meio da Lei de Inovação.

Serviços Inteligentes

Outras oito unidades inteligentes serão implantadas nos próximos meses em locais como as praças Afonso Pena e Ulisses Guimarães, Avenida Nove de Julho, estações da Linha Verde dos shoppings CenterVale e Jardim Oriente, além dos Parques Santos Dumont e Ribeirão Vermelho.

“São unidades multiuso com várias soluções tecnológicas que podem ser embarcadas, dependendo das demandas de cada região. Em algumas unidades vamos acrescentar, por exemplo, o carregamento de drones por indução e uma central de carga para carros elétricos”, afirmou o coordenador de implantação da Tel Link Engenharia, Ronaldo Siqueira.

Unidades terão QRCode para acesso aos serviços inteligentes

Lei da Inovação

Criado em julho de 2017, o programa de incentivo à inovação científica, tecnológica e sustentável de São José, também conhecido como Lei da Inovação, prevê o recebimento de projetos inovadores para avaliar e testar a aplicação das propostas.

Uma das condições exigidas pela lei é que os projetos devem otimizar as obras e os serviços públicos resultando em benefício para a população.

Entre os projetos já implantados através da Lei da Inovação, está o dispensário eletrônico de medicamentos, amplamente aprovado pelos pacientes que frequentam as unidades de saúde, e os semáforos inteligentes na Avenida dos Astronautas, que utilizam tecnologia do Google Maps.