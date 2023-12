Com infraestrutura completa, Hospital Antoninho inaugura Pronto Atendimento Infantil 24 horas

O Hospital Antoninho da Rocha Marmo inaugurou, no dia 29/11, um Pronto Atendimento Infantil 24 horas para atendimento a pacientes de convênios.

Com infraestrutura exclusiva para o atendimento infantil, o Pronto Atendimento também contará com leitos de observação e a retaguarda do Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital para casos de internação, além da retaguarda das principais especialidades cirúrgicas. O atendimento será iniciado na próxima sexta-feira, 1º/12.

“O Pronto Atendimento Infantil foi planejado em um ambiente acolhedor e integrado ao Centro de Diagnóstico e ao hospital, de forma a garantir aos pacientes pediátricos maior resolutividade nas situações de urgência e emergência”, explica o diretor administrativo do Hospital Antoninho, Leonardo Pellegatti.

Foto:Divulgação

Estrutura moderna e estacionamento 24 h

As instalações do Pronto Atendimento Infantil do Hospital Antoninho foram planejadas com foco na segurança e no conforto das crianças, proporcionando um ambiente acolhedor para minimizar a ansiedade durante a permanência no local.

Além de possuir uma equipe médica e assistencial altamente qualificada, o Pronto Atendimento está instalado em um ambiente totalmente climatizado, com brinquedoteca, sala de acolhimento, consultórios, sala de procedimentos, sala de reidratação e emergência com dois leitos. Tudo isso em uma excelente localização e com estacionamento 24h.

Av. Heitor Villa Lobos, 1961 – Jardim Renata – São José dos Campos

Pronto Atendimento Infantil 24 horas

Foto:Divulgação

O que o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Antoninho oferece:

Excelente localização, estacionamento e acesso exclusivo

Ambiente climatizado

Consultórios confortáveis

Equipe médica e assistencial altamente qualificada

Brinquedoteca

Sala de emergência

Leitos de observação

Sala de inalação e medicamentos

Atendimento aos principais convênios

Retaguarda em diversas especialidades, garantindo atendimento completo nas situações e urgência e emergência pediátrica, não havendo a necessidade de transferir a criança para outro hospital.

Centro de diagnóstico por imagem como tomografia, ultrassonografia e radiologia

Laboratório de análises clínicas

Centro cirúrgico moderno e equipado para os casos urgentes

Leitos para internação no Hospital em caso de necessidade.

Hospital Antoninho da Rocha Marmo