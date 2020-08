Empresa joseense cresce 200% das vendas online e busca talentos na região

Empresa está em busca de profissionais de alta performance de qualquer região do Brasil e do mundo para trabalho em São José dos Campos

Como sobreviver em um cenário de alta incerteza e instabilidade econômica como o que vivemos hoje? E mais: Como manter a reputação no mercado? Sem dúvida alguma com uma equipe de alta performance, talento e que tenha abertura para criação e desenvolvimento de novas soluções, serviços ou produtos.

Os velhos negócios não estão tendo mais espaço nessa nova realidade. Segundo pesquisa realizada este mês pelo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) até o momento 716 mil empresas fecharam as portas. O levantamento mostra que o novo coronavírus teve um impacto negativo em todos os setores econômicos, mas afetou especialmente o comércio (39,4%) e serviços (37%).

A crise sanitária que vivemos hoje tem afetado todos os setores em efeito dominó na economia brasileira, mas quem inova e compreende as novas demandas dos clientes, larga na frente. Não existe outro caminho: as empresas e também às pessoas que forem mais adaptáveis conseguirão sobreviver e se destacarem no mercado.

Tony Veículos

Com mais de 40 anos de atuação no setor automotivo, a Tony Veículos atua hoje na compra e venda online, desenvolvimento de softwares, soluções para o segmento e inteligência de mercado. A empresa agiu rapidamente logo no início da quarentena. “Em março quando soubemos que não poderíamos mais abrir a loja física, fizemos uma reunião com a área de inovação e comercial, para ampliarmos a estratégia de atendimento online”, relembra o diretor de inovação, Bruno Maia.

Apesar das vendas de automóveis seminovos e usados no Brasil recuarem 34,8% entre janeiro a junho deste ano na comparação com o 1º semestre de 2019, a Tony Veículos com a nova estratégia de atendimento online cresceu 200% nas vendas. Neste exato momento a empresa joseense está ampliando o time do laboratório de soluções para o mercado com vagas abertas na área de programação, dados, produtos, marketing e operação.

“Estamos buscando talentos de qualquer lugar do Brasil para fazer parte do nosso time. Sempre apostamos em pessoas! Nossos planos são aumentar o investimento na área de inovação interna e ampliar o time do nosso laboratório de soluções para o mercado de automóveis”, explica Bruno Maia.

Com a retomada gradual da economia no país, a tendência é de maior crescimento para o próximo semestre. Empresas e pessoas deverão se adaptar a um novo mundo pós Covid-19 e mais do que um diploma em uma universidade renomada daqui ou do exterior, os RHs buscarão candidatos que saibam sair da sua própria zona de conforto.

