iPhone lidera ranking de smartphones mais vendidos do primeiro semestre de 2020

iPhone 7 foi o aparelho mais vendido na plataforma; Motorola e Samsung também aparecem na lista

A busca por eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets, é uma das principais formas de entender o comportamento do consumidor no momento, levando em conta quais são os itens mais buscados e quais pontos são levados em consideração na hora da compra, como valor do produto, data de lançamento, marca e sistema operacional. No momento, a busca tem sido maior por aparelhos intermediários, que já tiveram seu lançamento há algum tempo, mas continuam considerados modernos.

Segundo uma pesquisa realizada pela OLX para o TechTudo, os celulares da Apple lideraram o ranking de smartphones mais vendidos no primeiro semestre de 2020. O iPhone 7 foi o aparelho que liderou a lista, e representou 7,4% das vendas de telefones da plataforma. Somente duas outras empresas marcaram presença no ranking: Motorola, com o Moto E5 Play em segundo lugar, e Samsung, com o Galaxy Note 9 em sexto lugar. Todas as outras posições foram ocupadas por celulares da Apple, com iPhone 6 em terceiro, iPhone 11 em quarto, iPhone 5 em quinto, iPhone X em sétimo, iPhone 8 Plus em oitavo, iPhone 8 em nono e iPhone SE em décimo lugar na lista.

A pesquisa também revelou que a marca mais buscada pelos consumidores é a Samsung, com 37,2% do interesse do público. A Apple ficou em segundo nesse quesito, com 29,6% de participação. Apesar da colocação, a empresa sul-coreana ainda não é a preferida pelos consumidores na hora de fechar negócio nem conta com muitos produtos sendo comprados, ocupando somente um lugar na lista.

Mercado internacional

A marca também marcou presença na China, tendo o iPhone 11 como o smartphone mais vendido no país, de acordo com dados financeiros liberados para a empresa referentes ao segundo trimestre deste ano, além de uma pesquisa da Counterpoint Research, que confirmou as informações. O modelo é seguido pelo Oppo A8, Honor 9X, Vivo Y3 e Huawei Mate 30 5G.

Cuidado com o aparelho

Para preservar o valor do aparelho, garantindo um bom preço para uma possível revenda, é importante tomar alguns cuidados em relação à conservação do eletrônico. Assim, é importante contratar um seguro para iPhone 8, 8 Plus, X ou até para os modelos mais novos, como o iPhone 7, que seguem populares. Além disso, outras estratégias podem evitar dores de cabeça, como o uso de uma capinha protetora e película de tela, que deixam o celular mais resistente a quedas.

Foto: Divulgação