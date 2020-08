Programa ‘Gestoras da Moda’ abre inscrições para a edição 2020

Realizar sonhos e possibilitar novas formas de renda para as mulheres: com essa missão, nasceu em 2019 o programa ‘Gestoras da Moda’, uma realização da Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Na primeira edição, foram mais de 600 inscritas e 74 foram capacitadas e qualificadas a atuarem na cadeia têxtil de Jacareí. Nesta nova edição, de 2020, o projeto continua reforçando a promoção do empoderamento econômico e social de mulheres de baixa renda, oferecendo qualificação para o mercado de trabalho na cadeia de moda e costura, por meio de formação, qualificação, monitoramento e avaliação.

Prefeitura de Jacareí

As interessadas podem se inscrever por meio deste link. Para esclarecimento de dúvidas, os telefones (12) 3955-9176 e (12) 99237-4733 ficarão disponíveis e também o contato pelo e-mail desenvolvimento@jacarei.sp.gov.br. Lembrando que, neste momento de pandemia, as aulas e capacitações serão realizadas em ambiente virtual. Lembrando que, neste momento de pandemia, as aulas e capacitações serão realizadas em ambiente virtual.

Costura da Solidariedade – Em abril, as costureiras do programa dedicaram o ‘fazer da costura’ à produção de máscaras descartáveis, jalecos, lençóis e fronhas, que foram destinados à Santa Casa de Misericórdia do município para ajuda na prevenção ao Coronavírus. O material utilizado para a confecção dos itens foi o TNT, que foi doado por uma loja privada de roupas e utensílios da cidade, e pela ONG ‘Guri na Roça’. A mão-de-obra das 18 costureiras do programa foi totalmente voluntária.

‘Gestoras da Moda’

O programa – O ‘Gestoras da Moda’ inclui aulas de gestão e empreendedorismo, partindo de uma metodologia que estimula as alunas a criarem e ampliarem seus negócios. É o empreendedorismo levado a sério!

São oferecidas aulas sobre cadeias produtivas, controles financeiros, produtividade, vendas, divulgação, precificação, contratação de funcionários, entre outras. A formação envolve, ainda, a capacitação em costura de acordo com a vocação e perfil das empreendedoras.

No início, o projeto foi uma parceria com o Instituto Lojas Renner e, neste ano, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seguirá de forma independente, consolidando, desta forma, o novo nome ‘Gestoras de Moda’.