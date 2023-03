São José Futebol Feminino apresenta elenco e uniformes

O São José Futebol Feminino apresentou na manhã desta sexta-feira (31) os novos uniformes e o elenco que disputará as competições da temporada 2023. A estreia está marcada para o dia 15 de abril, sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Série A-2. O horário do confronto ainda não está definido.

A coordenadora da equipe, Renata Ferreira, exaltou a importância do evento e fez uma introdução da temporada joseense no decorrer do ano. “Temos a temporada mais desafiadora da nossa história e o apoio de todos é muito importante para que possamos, juntos, escrever um novo capítulo”, afirmou

O elenco é formado por 27 atletas, com média de idade de 24 anos. Segundo Renata, apesar de jovem, o time conta com atletas com bagagem.

A atacante Bruna Pelé falou não escondeu a ansiedade em estrear pelo São José. “Fiquei muito lisonjeada, honrada quando recebi o convite do São José. Jogar por esta equipe sempre foi um dos meus objetivos e estou podendo fazer parte desse projeto. Não vejo a hora de entrar em campo, ter o contato com a torcida, que eu sei que apoia bastante. Estamos treinando forte para que os resultados aconteçam e possamos dar muitas alegrias”, disse a camisa 7.

Na apresentação dos uniformes aos patrocinadores, convidados e imprensa, as jogadoras foram divididas em quatro grupos (goleiras, defensoras, meio-campistas e atacantes) e subiram ao palco desfilando com os modelos azul (principal), branco (segundo conjunto) e amarelo (terceiro), que serão utilizados no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior.

São José Futebol Feminino