CBSurf Pro Tour terá etapa em Ubatuba no final de outubro

Adiado desde o início da pandemia do Covid-19, o CBSurf Pro Tour voltará no final de outubro. A Confederação Brasileira de Surf confirmou a realização da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional em Ubatuba, no litoral norte de SP. A etapa terá R$ 80 mil de premiação – R$ 40 mil para o masculino e R$ 40 mil para o feminino, sendo R$ 8 mil para os vencedores. Todos os detalhes de inscrições e data serão divulgados na próxima semana.

CBSurf Pro Tour

“Os atletas precisam voltar a competir e estamos animados com uma etapa de alto nível”, disse o presidente da CBSurf, Adalvo Argolo, reforçando que todas as medidas de segurança serão adotadas durante o evento, respeitando os protocolos de saúde por conta da pandemia.

Circuito Brasileiro de Surf Profissional em Ubatuba

Vale lembrar que o Circuito Brasileiro de 2019 conheceu seus campeões justamente em Ubatuba, no HD apresenta Surf Trip CBSurf Pro Tour, tendo como campeões do ranking o cearense Artur Silva e a paulista Júlia Santos. Na etapa, os vencedores foram o pernambucano radicado no Rio de Janeiro, Douglas Silva, e a paranaense de Matinhos, Jessica Bianca.