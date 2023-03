São José estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

O São José Futsal recebeu o Esporte Futuro e venceu, por 2×1, pela estreia da Liga Nacional. Gols de Mendonça e Vandinho. Agora os joseenses viajam para enfrentar o Minas no próximo Domingo, 02, às 14h, em BH.

Crônica

Os joseenses começaram a partida estudando seu adversário, alterando entre uma defesa mais baixa e uma marcação pressão. Somente aos poucos o São José ia subindo, com controle, procurando sempre acelerar o jogo para achar a brecha na defesa adversária.

Com isso o jogo era equilibrado, com alguma vantagem para a equipe da casa que ia tomando as iniciativas. Já o Esporte Futuro ia se segurando atrás e atuava, principalmente, no contra ataque. Isso deixava a partida truncada, mas então o São José começou a acelerar na ala para criar um espaço maior para jogar.

Liga Nacional de Futsal

A partir da metade do primeiro tempo as chances iam aparecendo com mais frequência para ambos os lados, mas o goleiro Lucas ia garantindo o empate pelo lado do São José enquanto o Esporte Futuro ia se segurando com toda sua defesa.

Faltando pouco menos de 5 minutos o São José acelerou mais ainda e, com isso, ia envolvendo a defesa adversária, mas a iniciativa não gerou nenhum gol e a partida foi para o intervalo com o empate por 0x0.

Etapa Complementar

Já o começo do segundo tempo foi bem diferente. O São José já começou a partida com muita velocidade, empurrando o adversário e, após jogada pela ala, Mendonça recebeu a bola no meio para vencer a defesa adversária e deixar o marcador em 1×0 para o São José.

Depois disso os visitantes acertaram sua defesa e foram em busca do empate, adiantando sua marcação e, agora, utilizando mais seu goleiro para criar uma vantagem numérica em quadra. Os joseenses, que já esperavam o goleiro linha, iam se defendendo muito bem e os minutos iam passando.

Com menos de 3 minutos faltando, veio mais um gol para o São José. Após uma ótima defesa de Lucas, o goleiro ligou Vandinho na rente, que se livrou do adversário e chutou no canto para vencer o goleiro e deixar o marcador em 2×0.

No fim o Esporte Futuro diminuiu, mas assim terminou a partida. Estreia com vitória do São José Futsal pela Liga Nacional.

São José Futsal