Anime Friends 20 anos: atrações inéditas, área recorde e maior público da história

Nessa semana, a Maru Division realizou a apresentação do Anime Friends para seus parceiros. Serão 30 mil metros quadrados dentro do Distrito Anhembi dedicados à festa da cultura pop oriental que acontece de 13 a 16 de julho. A expectativa de público nos quatro dias de evento é de 120 mil pessoas. A solista Nano, a banda Burnout Syndromes e os atores de tokusatsu Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto já confirmaram presença no evento. A venda de ingressos começa amanhã (25) na Ticket 360º.

A equipe da Maru Division está 100% focada em criar um evento épico para celebrar os 20 anos de Anime Friends em São Paulo, onde tudo começou. “Estamos trabalhando noite e dia para que os fãs possam criar memórias incríveis no nosso evento. Vai ser o maior Anime Friends da história, tanto que estamos indo pessoalmente ao Japão para trazer as melhores atrações”, explica o CEO da Maru Division, Juliano Aniteli.

A convite da Fundação Japão, uma delegação da Maru está no país que criou a cultura otaku para fechar os últimos contratos de atrações internacionais. “O reconhecimento da importância do Anime Friends para a divulgação do trabalho de artistas japoneses no Brasil, vindo da própria entidade que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Japão e que tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre os dois países, nos mostra que estamos no caminho certo”, afirma Aniteli.

A última edição do evento, em 2022, foi alvo de uma pesquisa feita pelo Observatório Turismo, núcleo de pesquisas e inteligência de mercado da São Paulo Turismo. A pesquisa mostrou que 50% dos visitantes estavam no Anime Friends pela primeira vez e 94% do público gostou do evento e pretende voltar para a edição de 2023. O impacto econômico do evento na cidade foi de R$ 9,7 milhões.

“Isso quem diz não somos nós, são dados apurados pela própria Prefeitura de São Paulo. Eles perguntaram diretamente aos visitantes desde a limpeza e organização do banheiro até se a Prefeitura deveria seguir apoiando o Anime Friends. Em todos os quesitos fomos muito bem avaliados”, ressalta o CEO da Maru Division analisando os dados do levantamento.

Estão previstos pelo menos dois shows internacionais por dia no evento, que começa em 13 de julho (quinta-feira) e muitos artistas virão ao Brasil pela primeira vez especialmente para se apresentarem no Anime Friends. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado na plataforma Ticket 360º.

Anime Friends 20 Anos

Quando: 13 a 16 de julho de 2023

Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira: das 10h às 22h

Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Onde: Pavilhões de Exposições do Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1451 – Santana

Quanto: a partir de R$ 50,00

Anime Friends