Ferroviária garante classificação vencendo São José EC no Martins Pereira

Na noite deste sábado(09/03),apenas quatro partidas abriram as disputas da da 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Paulistão A2 Sicredi. Destaque para a Ferroviária que conquistou a classificação antecipada para às quartas de final e se juntou a São Bento, São José e XV de Piracicaba. Do outro lado da tabela, mesmo sem entrar em campo, o Monte Azul teve o rebaixamento decretado.

São José e Ferroviária

A Ferroviária garantiu vaga no mata-mata com uma vitória, de virada, em cima do São José, no estádio Martins Pereira, pelo placar de 2 a 1. Com isso, foi aos 25 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários diretos. Os donos da casa, por sua vez, vem logo acima com 26 e também já tem vaga garantida.

Quem também conquistou um resultado importante para chegar vivo na última rodada foi o Linense, que recebeu e venceu o Oeste pelo placar de 4 a 0, no estádio Gilberto Siqueira Lopes. Com isso, está dentro do G8 com 18 pontos, já o rival está abaixo, com 16.



Já o líder São Bento ficou no empate por 3 a 3 com o Rio Claro, no estádio Augusto Schimidt Filho, e complicou a vida do adversário na busca pela classificação. Os donos da casa foram aos 18 pontos, mas estão fora da zona de classificação. O adversário é primeiro colocado com 29.



Do outro lado da tabela, o Capivariano venceu a Portuguesa Santista por 3 a 0 e o resultado acabou rebaixamento matematicamente o Monte Azul, sem mesmo entrar em campo. Isso porque o time de Capivari foi aos 15 pontos e acabou com qualquer risco. O rival aparece dentro do G8 com 20 pontos.



A penúltima rodada segue sendo disputada com mais quatro jogos na manhã deste domingo (10). Destaque para o duelo direto pelo G8 entre Juventus e Noroeste, no estádio da Rua Javari.



Na primeira fase do Paulista A2, os 16 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim de 15 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois piores são rebaixados para o Paulista A3. Apenas os dois finalistas garantem acesso ao Paulistão.



Confira todos os resultados deste sábado:



Capivariano 3 x 0 Portuguesa Santista

Rio Claro 3 x 3 São Bento

Linense 4 x 0 Oeste

São José 1 x 2 Ferroviária