Corredores do Ranking 2022 são premiados pela Prefeitura

Os corredores que se destacaram no Ranking de Corridas de Rua de São José dos Campos, temporada 2022, foram premiados na noite desta quarta-feira (28). A cerimônia, promovida pela Prefeitura, foi realizada no auditório do Centro da Juventude em clima de festa e confraternização.

Foram entregues 136 troféus para corredores e seis para equipes que participaram das corridas realizadas na temporada passada. Ao todo, cerca de 7.000 corredores joseenses participaram do ranking, entre homens e mulheres.

Foram realizadas 16 corridas durante o ano e para efeito de pontuação o atleta teria que participar de ao menos cinco provas. Embora as provas do Circuito Joseense sejam abertas a moradores de outras cidades, somente cidadãos de São José dos Campos podem participar da Ranking.

Considerando os atletas de São José e de outros municípios, o circuito contou com a participação de 24 mil corredores, com média de 1.500 por prova, sendo 58% homens e 42% mulheres.

Confira abaixo os premiados da noite:

Maior distância feminino

1º Colocada – Iraci Santos Yassuda

2º Colocada – Maria Jose Dos Santos

3º Colocada – Rosana Aparecida De Oliveira

Maior distância feminino por faixa etária

1º Colocada 65 anos + Lídia Wakamatsu

1º Colocada 60 a 64 anos – Sandra Maria Calazans De Oliveira

1º Colocada 55 a 59 anos – Cristiane Lissoni Aguiar

1º Colocada 50 a 54 anos – Maria Otilia Silva Santos

1º Colocada 45 a 49 anos – Maria Lucia Inouye Shintate

1º Colocada 40 a 44 anos – Eliane Sales

1º Colocada 35 a 39 anos – Adriana Cristina da Silva

1º Colocada 30 a 34 anos – Hortência Gimenes

1º Colocada 25 a 29 anos – Claudia Ramos Matias

1º Colocada 18 a 24 anos – Mariana de Lima Silveira

Maior distância masculino





1º Colocado– Jorcy Paulo Antunes da Silva

2º Colocado – José Roberto de Souza

3º Colocado – Rogerio Barcelos Puerta

Maior distância masculino por faixa etária

1º Colocado 70 Anos + José Silva Miranda

1º Colocado 65 a 69 anos – Mauricio Yamaguchi

1º Colocado 60 a 64 anos – Genivaldo Cardoso dos Santos

1º Colocado 55 a 59 anos – Valduir Assis Junior

1º Colocado 50 a 54 anos – Hélcio Delfino dos Santos

1º Colocado 45 a 49 anos – Anderson de Lima

1º Colocado 40 a 44 anos – Rodrigo dos Santos

1º Colocado 35 a 39 anos – Marcos Paulo Pianissola de Cerqueira

1º Colocado 30 a 34 anos – Felipe Soares Moreira

1º Colocado 25 a 29 anos – Bruno Ribeiro Dos Anjos

Melhor tempo 5km feminino

1º Colocada Geral – Elaine Soares

2º Colocada Geral – Maria José da Silva Moreira

3º Colocada Geral – Thelma Mota De Oliveira

Melhor tempo 5km feminino por faixa etária

1º Colocada 65 anos + Francisca De Jesus Silva

1º Colocada 60 a 64 anos – Cecilia Naomi Tanaka Costa

1º Colocada 55 a 59 anos – Claudia Maria de Salles da Costa Santos

1º Colocada 50 a 54 anos – Nívia Celestina Teixeira

1º Colocada 45 a 49 anos – Vânia Aparecida Pinto

1º Colocada 40 a 44 anos – Alexandra Damásio Leão

1º Colocada 35 a 39 anos – Tatiane de Souza Pontes

1º Colocada 30 a 34 anos – Suellen Araújo da Silva Diniz

1º Colocada 25 a 29 anos – Larissa Caroline Ferreira

1º Colocada 18 a 24 anos – Francine Queiroga

Melhor tempo 5km masculino





1º Colocado – Noel Meris dos Santos Filho

2º Colocado – Altair Alves Andrade

3º Colocado – Valdeir Augusto Da Silva

Melhor tempo 5km masculino por faixa etária





1º Colocado 70 Anos + Marco Antônio Ferreira de Barros

1º Colocado 65 a 69 anos – Mauricio Roberto da Silva

1º Colocado 60 a 64 anos – Pedro Zeferino da Silva

1º Colocado 55 a 59 anos – Daniel Laurentino de Palhares

1º Colocado 50 a 54 anos – Robson Clodoaldo Vieira

1º Colocado 45 a 49 anos – Adriano Vergueiro

1º Colocado 40 a 44 anos – João Paulo da Silva

1º Colocado 35 a 39 anos – Derciel Carlos Dias Pereira

1º Colocado 30 a 34 anos – Gilberto Ferreira

1º Colocado 25 a 29 anos – Thiago Afonso Frango

1º Colocado16 a 17 anos – Erick Cobayashi da Silva Souza

Melhor tempo 10km feminino





1º Colocada – Maria Oliveira Medeiros

2º Colocada – Lourdes Alves

3º Colocada – Michelle Gomes

Melhor tempo 10km feminino por faixa etária





1º Colocada 65 Anos + Teresinha Benvinda dos Santos

1º Colocada 60 a 64 anos – Gislene da Silva Paiva

1º Colocada 55 a 59 anos – Marlene Américo de Oliveira

1º Colocada 50 a 54 anos – Alice de Oliveira Fernandes

1º Colocada 45 a 49 anos – Susana Farias

1º Colocada 40 a 44 anos – Fabiana Aparecida Faria

1º Colocada 35 a 39 anos – Janaina Aparecida Carvalho

1º Colocada 30 a 34 anos – Eliane da Silva

1º Colocada 25 a 29 anos – Cintia Leite da Silva

Premiação melhor tempo 10km masculino





1º Colocado – Braz Xavier Barbosa

2º Colocado – Renato Virgílio Pires

3º Colocado – Marco Antônio Machado De Barros

Melhor tempo 10km masculino por faixa etária





1º Colocado 70 anos + Genaro da Cruz Santos

1º Colocado 65 a 69 anos – Ozeas Pereira Lima

1º Colocado 60 a 64 anos – Ciro Tokasiki

1º Colocado 55 a 59 anos – Gilberto Hideaki Arakaki

1º Colocado 50 a 54 anos – Valmir Luiz de Souza

1º Colocado 45 a 49 anos – Cristiano Faria

1º Colocado 40 a 44 anos – Ailton Machado dos Santos

1º Colocado 35 a 39 anos – Ewerton Silva

1º Colocado 30 a 34 anos – Cesar de Moraes

1º Colocado 25 a 29 anos – Pedro Henrique de Paula Ferreira

Melhor tempo 15km feminino

1º Colocada – Elisangela Rodrigues De Souza Silva

2º Colocada – Fernanda Regina Bernardes Vieira

3º Colocada – Lucineia Machado De Oliveira

Melhor Tempo 15km feminino por faixa etária

1º Colocada 65 anos + Maria Ângela Froes Reno

1º Colocada 60 a 64 anos – Sueli Aparecida Gomes Rosseto

1º Colocada 55 a 59 anos – Cleuza da Silva

1º Colocada 50 a 54 anos – Edna Funada

1º Colocada 45 a 49 anos – Edna Mie Kanazawa

1º Colocada 40 a 44 anos – Edivana Gomes Carvalho da Silva

1º Colocada 35 a 39 anos – Sara Regina Rodrigues Silvério de Miranda

1º Colocada 30 a 34 anos – Maiara de Fatima Souza Oliveira

1º Colocada 25 a 29 anos – Ariane Caroline do Rosário

Melhor tempo 15km masculino

1º Colocado – Lucas Vinicius Chaves Pereira

2º Colocado – Rodolfo Da Luz Epifânio

3º Colocado– Wellington Luiz Marques Da Silva

Melhor tempo 15km masculino por faixa etária

1º Colocado 70 anos + Raymundo Augustinho Silva

1º Colocado 65 a 69 anos – Manoel Ferreira Lima

1º Colocado 60 a 64 anos – Nelson Faria

1º Colocado 55 a 59 anos – João Carlos Ribeiro

1º Colocado 50 a 54 anos – Adailton Miguel de Lima

1º Colocado 45 a 49 anos – Paulo Silva Lino dos Santos

1º Colocado 40 a 44 anos – José Luís Brito da Silva

1º Colocado 35 a 39 anos – Bruno Damiano de Macedo

1º Colocado 30 a 34 anos – Diego Rogerio de Oliveira

1º Colocado 25 a 29 anos – Danilo Viana

1º Colocado 18 a 24 anos – Daniel Anderson

Melhor tempo 21km feminino

1º Colocada – Gabriela Cristina Santos Moreira

2º Colocada – Walentina Lopes de Oliveira

3º Colocada – Elissandra Bianco Montijo

Melhor tempo 21km feminino por faixa etária

1º Colocada 65 anos + Wilma Yumi Okamura

1º Colocada 60 a 64 anos – Josete Gomes Teixeira

1º Colocada 55 a 59 anos – Sônia Mara Wessolleski

1º Colocada 50 a 54 anos – Ângela Maria Ribeiro de Oliveira

1º Colocada 45 a 49 anos – Maria Elenice Rocha Santana

1º Colocada 40 a 44 anos – Andressa Sbrolin

1º Colocada 35 a 39 anos – Leiliany Marisa Pereira

1º Colocada 30 a 34 anos – Maria Helena da Silva Melo

1º Colocada 25 a 29 anos – Leticia Tiemi Maegima

Melhor tempo 21km masculino

1º Colocado – Wilson Alves de Araújo Junior

2º Colocado – Marcio Fernando De Jesus

3º Colocado – Fabio Cesar Dantas

Melhor tempo 21km masculino por faixa etária

1º Colocado 70 anos + Francisco Shigeyuki Sakata

1º Colocado 65 a 69 anos – Francisco Godeny Filho

1º Colocado 60 a 64 anos – Laercio da Rocha

1º Colocado 55 a 59 anos – Alexandre Manoel de Sá Filho

1º Colocado 50 a 54 anos – Higino Miranda Filho

1º Colocado 45 a 49 anos – Claudionor Carvalho da Silva

1º Colocado 40 a 44 anos – Rodrigo Catoia

1º Colocado 35 a 39 anos – Adriano Correa

1º Colocado 30 a 34 anos – Erivelto Wagno dos Santos Junior

1º Colocado 25 a 29 anos – Gabriel Felipe Silva Bem

1º Colocado 18 a 24 anos – Gabriel Correa Pagliarini

Resultado das equipes participação

1º Colocado – Facerunners

2º Colocado – Bebox

3º Colocado – Cia e Pé na Rua

Resultado das equipes performance

1º Colocado – João do Pulo

2º Colocado – RK Runners

3º Colocado – André Prado Assessoria Esportiva

Ranking de Corridas de Rua de São José dos Campos