São José EC vence Manthiqueira pelo Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão

São José venceu o Manthiqueira na tarde desta quarta-feira(28/10), no estádio Martins Pereira em São José dos Campos,por 1 a 0, com gol de Dener e chegou a nove pontos em três jogos.

Oito jogos concluíram a quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão na tarde desta quarta-feira (28/10). Nos dérbis, o Guarulhos levou a melhor diante do Flamengo, enquanto Vocem e Assisense empataram sem gols. Andradina, Rio Branco, Bandeirante e São José também venceram, sendo que os dois últimos seguem 100%.

SÃO JOSÉ EC

SÃO JOSÉ EC-Foto: Rodolfo Moreira

No Grupo 5, o Flamengo saiu na frente do placar ao fazer dois gols com Teixeira e Ruan. O rival Guarulhos, porém, virou para 4 a 2 e conquistou sua primeira vitória. Vitinho, duas vezes, Gabriel e Vinícius marcaram. Agora com três pontos, o vencedor ocupa o quarto lugar, lodo depois do Flamengo, que tem quatro pontos.

No outro dérbi, Vocem a Assisense fizeram um jogo equilibrado que terminou sem gols. O resultado não é bom para nenhum time, pois ocupam as últimas colocações do Grupo 1. O Vocem em quarto, com dois pontos, e o Assisense em quinto, com um. Na mesma chave, o Grêmio Prudente abriu o placar com Kadu, mas Eduardo empatou para o Tupã. Com o 1 a 1 , o Grêmio Prudente lidera com oito pontos, quatro a mais do que o adversário, que está em terceiro.

Manthiqueira

Manthiqueira-Foto: Rodolfo Moreira

No Grupo 1, o Bandeirante segue com 100% de aproveitamento e lidera com nove pontos após vencer o Araçatuba por 2 a 0, com dois gols de Tatá. O adversário está em último, com três pontos. Quem aparece em segundo com seis pontos é o Andradina, que superou o América por 1 a 0, com gol de Felipe Félix no último lance.

Quem também venceu foi o Rio Branco, que fez 2 a 1 no Itararé e assumiu a liderança do Grupo 4 com sete pontos, um a mais do que o adversário, segundo colocado. Brendon marcou duas vezes e Pequeno descontou. No outro jogo da chave, Independente e Elosport empataram por 2 a 2. O time de Limeira está em terceiro com cinco pontos, seguido pelo adversário, com quatro.

SÃO JOSE EC -FOTO: RODOLFO MOREIRA

Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão

Confira os jogos desta rodada:



27/10

XV de Jaú 2 x 1 Inter de Bebedouro

Matonense 2 x 4 Francana

Itapirense 0 x 0 Brasilis

União Suzano 3 x 2 Atlético Mogi

Mauá 0 x 1 Mauaense

Barcelona 0 x 7 Ska Brasil



28/10

Andradina 1 x 0 América

Assisense 0 x 0 Vocem

Rio Branco 2 x 1 Itararé

Flamengo 2 x 4 Guarulhos

Independente 2 x 2 Elosport

Tupã 1 x 1 Grêmio Prudente

Bandeirante 2 x 0 Araçatuba

São José 1 x 0 Manthiqueira