COOP LANÇA CAMPANHA PROMOCIONAL VOLTADA A CARTÕES DE CRÉDITO DA MARCA

De acordo com o Banco Central, somente no final do ano passado eram 123 milhões de cartões de crédito ativos no País, confirmando ser este uma das principais modalidades de pagamento usadas pelos consumidores, não só no Brasil como em todo o mundo.

Considerando que o cartão de crédito também contribui para pagamentos facilitados, a Coop – Cooperativa de Consumo está prorrogando a taxa reduzida de juros do seu cartão de crédito Coop Fácil. Até o próximo dia 31 de dezembro, será aplicado juros de apenas 1,99% a.m. para quem parcelou suas compras em até 24 vezes no setor de eletro. “A opção de 12 parcelas continua valendo em todo setor de eletro, sem cobrança de juro”, esclarece a coordenadora de Produtos Financeiros Alexsandra Amorim.

Promoção Casa Premiada

Outra ação da Coop é a Promoção Casa Premiada, a qual envolverá as bandeiras Brasdecard Visa, Master e ELO e se estenderá até 15 de janeiro de 2021. Serão 15 prêmios de R$ 100 mil, com três ganhadores a cada 15 dias, e ao final, um sorteio de R$ 500 mil – todos em certificados e barras de ouro.

Cartão Coop Fácil

“A cada R$ 30,00 em compras pagas com o cartão Coop Fácil, o usuário receberá um número da sorte, o qual deverá ser cadastrado no site da campanha, onde também está disponibilizado o regulamento”, explica Alexsandra Amorim.

Coop – Cooperativa de Consumo

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.