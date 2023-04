Em confronto direto São José empata sem gols contra o Grêmio Prudente

Águia do Vale está em 2º lugar no seu grupo com 5 pontos

Na noite deste sábado, 8, o São José Esporte Clube ficou no empate sem gols contra o Grêmio Prudente, jogando em casa, no estádio Martins Pereira. Com o resultado a Águia do Vale fica na segunda colocação da chave, com 5 pontos, na 2ª fase da A3 do Campeonato Paulista.

O jogo

O São José foi a campo escalado pelo técnico Ricardo Costa com Ariel, Luis Dario, Caio Cesar (capitão), Matheus Abreu e Rafael Verrone; Pedro Favela, Pedrinho, Roni e Nicholas; Wendell Jr e Wendel Barros.

Os primeiros minutos de jogo foram de muita disputa por espaço, com as equipes parando os ataques adversários com falta.

Em boa troca de passes entre Nicholas e Wendel Barros, o camisa 10 dominou e finalizou de fora da área, a bola desviou no zagueiro e foi para escanteio, levantando a torcida presente no estádio.

O Grêmio Prudente respondeu a 29 minutos, Helder se livrou de dois marcadores e chutou da intermediaria, a bola passou perto do gol defendido por Ariel.

Na reta final a Águia do Vale melhorou e começou a tomar conta das ações ofensivas. Luis Dario achou Roni que de primeira cruzou na cabeça do Wendell Jr, que não conseguiu direcionar.

No último lance da primeira etapa, Pedro Favela driblou dois adversários e tocou para Wendel Barros, o camisa 11 cortou para o meio e bateu para defesa de Luiz.

O São José manteve o ritmo na volta do intervalo, aos 6 minutos, Wendell Jr dominou na intermediária e bateu firme, obrigando o goleiro a trabalhar. Na sequência, a defesa dos visitantes afastou mal a bola, que sobrou para Favela, o camisa cinco chutou rente a trave, assustando o goleiro.

No recuo errado de Potiguar, Wendel Jr se antecipou ao goleiro Luiz, mas finalizou para fora. Desperdiçando a melhor chance da partida

A primeira alteração na equipe do São José promovida por Ricardo Costa foi a entrada de Lorran, no lugar do Roni.

Em contra-ataque rápido, Nicholas ganhou do marcador e avançou em direção ao gol, mas a finalização saiu na direção de Luiz, facilitando a defesa.

Aos 27 minutos, a comissão técnica da Águia do Vale promoveu mais duas alterações, saíram Wendell Jr e Luis Dario, para as entradas de Marlon Martins e Léo Machado.

Em seu primeiro lance em campo, Marlon Martins tirou o zagueiro no drible de corpo e cruzou, a bola sobrou para Nicholas que chutou de primeira, mas o zagueiro salvou em cima da linha, evitando o gol do São José.

Aos 42 minutos, a última alteração realizada por Ricardo Costa, Gustavo Henrique foi a campo no lugar de Wendel Barros.

O São José pressionou até o último minuto, tentando furar o bloqueio da defesa do Grêmio Prudente, mas sem sucesso. Final de jogo, 0 a 0. A Águia do Vale volta a campo na quarta-feira, 12 de abril, às 15h, diante Desportivo Brasil, fora de casa, pela quinta rodada da 2ª fase da A3 do Campeonato Paulista.

São José Esporte Clube

O São José Esporte Clube tem o patrocínio do Grupo Oscar, Sicredi, DM, Inovar e Farma Conde; e apoio de Viação Jacareí, Arroz e Feijão Fantástico, Água Mineral Monteiro Lobato, RT Sports, Puma Zeladoria, Padaria Flor de Ypê e Cauana Hortifruti.

Em confronto direto São José empata sem gols contra o Grêmio Prudente

São José Esporte Clube 0 x 0 Grêmio Prudente

Campeonato Paulista série A3 – 4ª rodada – 2ª fase

Data: 08/04 (sábado) às 19h

Local: Estádio Martins Pereira

Público pagantes: 4.177

Renda : R$ 59.385,00

Transmissão: FPF TV (YouTube)