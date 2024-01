Os tempos estão mudando, assim como as preferências das pessoas. Desde quando a principal preocupação da maioria das pessoas eram suas necessidades básicas até hoje, quando as pessoas estão dispostas a pagar somas colossais de dinheiro para os NFTs. Então, que loucura é essa sobre os NFTs, e por que elas estão atraindo preços tão ridículos? Inicie sua jornada financeira explorando o centro de educação de investimentos em https://yuanglobalrevolution.com/.

NFTs significa tokens não-fungíveis. Os NFTs são um conceito emergente e estão ganhando impulso a taxas chocantes. Se você não é novo em cripto, você já se deparou com o termo NFTs. De forma mais simples, os NFTs são ativos tokenizados, sejam digitais ou físicos. Na realidade, um NFT não é um ativo, mas apenas um certificado digital que fornece a propriedade de um ativo tokenização.

A necessidade de investir em NTFs é uma das principais razões para os preços chocantemente altos. Entretanto, a singularidade dos NTFs é sua principal fonte de valor. Um NFT não é intercambiável. Além disso, os NFTs são escassos, o que aumenta ainda mais o seu alto valor. Para entender como os NTFs podem ser caros, vejamos as cinco NFTs mais caras até o momento.

The Merge – 91,8 milhões de dólares

Uma obra de arte digital intitulada “The Merge” chocou o mundo dos entusiastas de NFTs quando foi vendida por cerca de 100 milhões de dólares em dezembro de 2012. A peça é de Pak, um personagem anônimo graças ao poder da tecnologia de blockchain que sustenta as NFTs. Enquanto na maioria dos casos, vemos indivíduos comprando obras de arte, cerca de 30.000 entidades compraram este NFT coletivamente.

Everyday’s: The First 5000 Days – 69,3 milhões de dólares

O NFT “Everyday ‘s: The First 5000 Days” do artista digital Mike’ Beeple’ Winkelmann vem em segundo lugar após “The Merge”. Este NFT, que geralmente mostra uma coleção de mais de 5000 imagens representando o medo da sociedade em relação à tecnologia, vendido por 69,3 milhões de dólares na Christie ‘s digital.

Clock – 52,7 milhões de dólares

O “Clock” vem na posição três na lista dos NFTs mais caros. Este NFT, vendido principalmente para caridade para levantar fundos para ajudar a encontrar a liberdade para Julian Assange, que fundou o Wikileaks, foi vendido por 52,7 milhões de dólares em fevereiro de 2022. O NFT foi também criado por Pak, a mesma entidade anônima por trás de “The Merge”.

HUMAN ONE – 28,9 milhões de dólares

O NFT de Beeple, “HUMAN ONE”, é o quarto entre os NFTs mais caros. O NFT foi vendido por 28,9 milhões de dólares no leilão digital da Christie ‘s em novembro de 2012. O empresário suíço, Ryan Zurrer, comprou a NFT. Isto mostra o quanto os indivíduos estão dispostos a gastar milhões de dólares em NTFs.

CryptoPunk #5822 – 23,7 milhões de dólares

Finalmente, o NFT da Larva Lab, CryptoPunk # 5822, vem na posição cinco de nossa lista. E este é apenas um dos NFTs da coleção CryptoPunk. Em fevereiro de 2022, Deepak Thapliyal comprou o NFT por um total de 23,7 milhões de dólares. Mesmo com este NFT, o comprador é uma pessoa singular.

Conclusão

De nossa lista dos cinco NFTs mais caros, é evidente que os NTFs podem ser caros. Eles não têm um valor fixo, e vários fatores os influenciarão muitas vezes, incluindo a escassez e o propósito da venda, como no caso do “Clock”. Nenhum dos cinco NFTs da lista foi vendido por menos de 20 milhões de dólares.

Os NFTs são a próxima grande coisa depois das criptos. Com os preços quase atingindo a marca de 100 milhões de dólares, não devemos ficar chocados ao ver NFTs que vão atrair até mais de 100 milhões de dólares em breve. A demanda está lá.

