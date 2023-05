São José EC derrota Capivariano e fica a um empate do título

O São José largou na frente na busca pelo tão sonhado título do Paulistão A3 ao derrotar o Capivariano por 1 a 0, neste sábado (6), no estádio Martins Pereira. O time do Vale do Paraíba fez o gol no primeiro tempo e optou por administrar a vantagem e levá-la para o jogo derradeiro.



Paulistão A3

A partida que definirá o campeão da Série A3 acontecerá no próximo sábado (13), às 15h, na Arena Capivari. Por ter melhor campanha nas somatórias das fases anteriores, o Capivariano será campeão se vencer por qualquer placar. O São José jogará pelo empate.



São José EC & Capivariano

O jogo não começou muito bem para o Capivariano, que perdeu Thiago Juan logo de cara. Ele sentiu a virilha e precisou ser substituído logo com 15 minutos. Mesmo assim, o time visitante criou a primeira oportunidade de gol. Carlos Eduardo arriscou de fora da área e colocou o goleiro Ariel para trabalhar.



A resposta foi com gol. Aos 24 minutos, Nicholas fez bela jogada pela direita e cruzou. A bola chegou limpa para Vicente, que teve tempo de ajeitar e mandar no fundo das redes. O Capivariano tentou a reação de imediato, mas o arremate de Carlos Eduardo, na entrada da área, ficou com o goleiro Ariel.



Os minutos finais foram de pressão do Capivariano. Aos 46 minutos, Carlos Eduardo arriscou de novo e viu Ariel levar a melhor mais uma vez. O São José recuou e conseguiu levar a vantagem para o intervalo.



No segundo tempo, Ariel continuou brilhando. Aos 14 minutos, Passari recebeu dentro da área e tentou por cobertura. O goleiro se esticou todo para fazer linda defesa e mandar para escanteio. Do outro lado, o São José teve grande chance com Wendel. Na hora da finalização, ele escorreu e perdeu boa oportunidade.



Assim como foi no primeiro tempo, Carlos Eduardo continuou arriscando de todo lugar na etapa complementar. Aos 39 minutos, ele tentou mais uma vez, mas Ariel pegou mais uma.





São José EC

O São José teve uma grande chance de fazer o segundo e levar uma vantagem ainda maior para o jogo derradeiro. Aos 45 minutos, em bela trama de contra-ataque, Pedro Favela deu para Gustavo Henrique, que saiu na cara de Anderson e mandou caprichosamente na trave. O Capivariano também teve uma última oportunidade de empatar, mas a defesa adversária tirou em cima da linha.

FPF