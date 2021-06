Qual sofá colocar na casa de praia ou de campo?

Veja dicas para escolher o modelo ideal para seu imóvel de veraneio

A casa de praia ou de campo é um espaço em que o casal ou a família se reúne para ter momentos de relaxamento, descanso e diversão. Dessa forma, os espaços sociais devem ser charmosos e descontraídos, propiciando o lazer e a praticidade.

Ao comprar sofá para a sala de estar ou área externa da casa de férias, é importante levar esses aspectos em consideração. Neste artigo vamos trazer dicas para fazer uma boa escolha nessa aquisição.

1. Escolha um estilo para o ambiente

Foi-se o tempo em que a casa de praia ou de campo era local de depósito de móveis antigos e desgastados da família, sem nenhuma harmonia ou combinação entre si. Atualmente, as famílias se preocupam e se dedicam à decoração da casa de férias tanto quanto à do lar cotidiano.

Esse espaço, tão importante para a socialização das famílias e outras pessoas próximas, merece mesmo atenção e cuidado. Então, você pode aproveitar o espaço da casa de férias e brincar com sua criatividade, criando belos ambientes.

Escolha que tipo de decoração você quer implementar no espaço em que o sofá será colocado. Aqui não há regra: você pode adotar diferentes estilos e fugir apenas das temáticas praiana ou campestre, que possuem uma atmosfera mais rústica e artesanal.

É possível optar por uma linha romântica, tipo provençal, ou por um estilo clean, moderno e minimalista, com cores neutras. Ainda, outra alternativa é adotar um décor retrô, com tons vibrantes e formas diferenciadas.

A escolha do móvel, então, vai seguir o estilo desejado para a decoração do cômodo: um móvel em madeira ou fibra com design mais robusto para uma tendência rústica; uma peça clara de linhas retas para uma proposta minimalista; ou um sofá colorido e arredondado para uma pegada mais retrô.

2. Escolha um material adequado

Na região litorânea, as temperaturas costumam ser mais altas e há mais umidade no ar. Por isso, você precisa tomar cuidado com a escolha do tecido que revestirá o sofá da sua casa de praia.

Sabe aquele vento litorâneo que carrega o cheiro de mar? Pois é, essa é a maresia. As gotículas de água salgada espalhadas pela brisa podem prejudicar, e muito, o mobiliário em uma casa de praia. A maresia tem o poder de corroer metais e tecidos com o passar do tempo.

Por isso, na praia, evite sofás feitos à base de metais como o ferro. Opte por revestimentos em tecidos como linho misto, algodão e sarja. O ideal é escolher tecidos que possuam fibras mais fechadas e tramas mais fortes, assim serão mais resistentes. Você ainda pode optar por um modelo que tenha camadas de produtos impermeabilizantes, o que aumentará sua vida útil.

Couros, não importa se sintéticos ou ecológicos, podem ser quentes demais e se deteriorar rapidamente pela presença de suor, areia e maresia, principalmente se o sofá for colocado na área externa.

No entanto, se sua casa é de campo e se localiza em uma região fria, as coisas mudam. Com a ausência de maresia e a presença de temperaturas mais baixas, o sofá pode ser revestido de um material que retém calor, como, por exemplo, suede, veludo e linho.

3. Meça o espaço destinado ao móvel

É muito importante medir a área em que se deseja colocar o sofá, bem como considerar o número de pessoas que devem compartilhá-lo. Assim, é possível escolher um do tamanho ideal para o cômodo e a necessidade da família.

O sofá ou conjunto de peças não deve tomar a sala ou a área externa inteira, já que é essencial manter espaços de circulação para as pessoas. Se o sofá vai estar em uma sala de TV, é importante que ele seja colocado a uma distância adequada do aparelho televisivo, para gerar conforto visual.

A depender do estilo e tamanho desejados para a peça, o sofá pode ser de vários formatos. Retrátil, reclinável ou com chaise, que está em alta, são as principais opções.

4. Tome alguns cuidados para preservar o sofá

Para que o sofá da sua casa de férias tenha vida útil maior é preciso tomar alguns cuidados especiais. Deixar tudo sempre limpo e longe de resíduos de água, usar sempre produtos de limpeza neutros na hora da higienização e cobrir os móveis com panos ao sair para protegê-los do mofo e do desgaste são alguns deles.