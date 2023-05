Quatro jogadores a serem observados em Real Madrid x Manchester City

A Liga dos Campeões está se preparando para as semifinais e há muitos motivos para se empolgar quando se olha para os quatro últimos colocados, com os rivais da cidade, Inter e AC Milan, prontos para um confronto de dar água na boca no que é o maior confronto europeu em anos, enquanto o atual campeão Real Madrid enfrentará o Manchester City – que ainda está em busca do tão esperado primeiro título da Liga dos Campeões.

O consenso parece ser que o vencedor de Real Madrid x Manchester City derrotará o vencedor da batalha entre os times de Milão na final em Istambul no próximo mês, e esse será o time de Pep Guardiola, de acordo com as Real Madrid x Manchester City apostas. No entanto, o encontro entre as duas equipes nesta fase do ano passado, quando o Los Blancos se recuperou da morte, foi a prova de que tudo pode acontecer.

Dito isso, vamos dar uma olhada em dois jogadores – dois de cada equipe – que podem ter grande influência sobre o resultado desse confronto.

Karim Benzema – Real Madrid

Em seus 14 anos no clube, Karim Benzema sempre teve um desempenho consistente no Real Madrid. No entanto, o atacante francês elevou seu jogo a um novo patamar com a melhor campanha de sua carreira na temporada 2021-22, marcando 44 vezes em 46 jogos em todas as competições, quando o Los Blancos levantou os troféus da La Liga e da Liga dos Campeões.

Ele marcou três vezes contra o Manchester City nesta fase do ano passado, incluindo o pênalti na prorrogação que fez 6 a 5 no placar agregado e confirmou a vaga do Madrid na final contra o Liverpool em Paris no ano passado. O vencedor da Bola de Ouro teve uma fase de grupos tranquila, não marcando gols em quatro jogos, mas ganhou vida nos mata-matas, marcando três vezes e dando assistência nas oitavas de final contra o Liverpool e marcando novamente contra o Chelsea.

Erling Haaland – Manchester City

Enquanto o Real Madrid tem um homem perigoso liderando sua linha de ataque na forma de Benzema, o Manchester City adicionou algum poder de fogo ao seu ataque que pode lhe dar a vantagem sobre a equipe de Carlo Ancelotti na Champions League das apostas hoje, quando eles se encontrarem novamente este ano.

Estamos falando, é claro, de Erling Haaland. Alguns questionaram se ele se adaptava ao estilo de Guardiola, mas ele se saiu muito bem em sua temporada no Etihad, marcando um recorde de 35 gols na Premier League em 31 jogos e mais 12 em oito partidas na Liga dos Campeões. Os zagueiros do Madrid terão 180 minutos difíceis.

Vinicius Junior – Real Madrid

Estávamos esperando pacientemente pelo ano decisivo de Vinicius Junior, em que ele finalmente faria jus ao seu potencial, e fomos presenteados com isso no ano passado, quando o jovem brasileiro marcou 22 gols e deu mais 20 assistências em 52 jogos em todas as competições – inclusive marcando o único gol na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no Stade de France.

O atacante de 22 anos tem um recorde idêntico (22 gols e 20 assistências) após 49 jogos este ano e tem sido impressionante na Liga dos Campeões, com seis gols e cinco assistências em 10 jogos – inclusive marcando um gol em cada um dos seus últimos quatro jogos contra o Liverpool e o Chelsea nas oitavas e quartas de final. Ele é capaz de causar pesadelos às defesas e sua parceria com Benzema é mortal.

Kevin De Bruyne – Manchester City

A batalha no meio-campo será um grande fator no resultado desse jogo, mas será difícil para os jogadores do Madrid no centro do campo impedir Kevin De Bruyne de puxar as cordas e dar a Haaland as chances de que ele precisa para acabar com esse jogo.

O meia-atacante deu assistência ao goleiro norueguês 10 vezes na Premier League nesta temporada e mais três vezes na Liga dos Campeões. Essa ligação entre De Bruyne e Haaland precisa ser quebrada para que o Madri tenha a chance de chegar a duas finais consecutivas da Liga dos Campeões e ganhar a famosa Copa da Europa pela 15ª vez, um recorde.

Foto:Divulgação